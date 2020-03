Em meio a Pandemia do Covid-19, instituições ofertam cursos gratuitos online

Nas últimas semanas, o Brasil e o mundo vêm sofrendo os impactos causados pelo Covid-19, o novo Coronavírus. Escolas públicas e particulares, Instituições de Ensino Superior, shoppings e diversos outros estabelecimentos estão sendo fechados, dando início ao estado de afastamento social. Em razão disso, diversas instituições de ensino estão ofertando à população cursos em diversas áreas da educação, de forma gratuita e totalmente on-line.

Considerada uma das melhores instituições do mundo, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, liberou mais de 100 cursos em 14 áreas em sua plataforma on-line. Os cursos são nas áreas de Arte e Design, Desenvolvimento Educacional e Organizacional, História, Matemática e Análise de Dados, Ciências Sociais, dentre outros. A lista completa pode ser vista através do site.

Já a Udemy liberou, em sua plataforma, 40 cursos na área de programação e tecnologia. Entre os assuntos estão aprimoramento do Python, Introdução à programação de computadores, Introdução à linguagem JavaScript, dentre outros. Os cursos podem ser vistos através do site da instituição.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI disponibilizou, em sua plataforma on-line, 12 cursos totalmente gratuitos para quem busca impulsionar sua carreira e está no período de afastamento social. Dentre as opções estão Desenho Arquitetônico e Segurança do Trabalho, por exemplo. As inscrições e a lista completa dos cursos ofertados podem ser vistas através do site da instituição.

Fonte: Larissa Mesquita – Agência Educa Mais Brasil