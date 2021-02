Encceja libera resultado das solicitações para atendimento especializado

Segundo cronograma, provas devem ser aplicadas em abril

Agência Educa Mais Brasil

Mais uma etapa do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020, prova dedicada às pessoas que não concluíram os ensinos fundamental e médio no tempo regular e querem obter o diploma dessas séries, foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos que entraram com recurso para solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social já podem consultar os resultadosna Página do Participante, que foram divulgados em 1º de fevereiro e, a partir dessa desta data, foi dado o início para o período de recurso.

As provas do Encceja 2020 serão aplicadas no dia 25 de abril, em todos os estados e no Distrito Federal. Nesta edição, 1.630.046 pessoas se inscreveram para fazer a prova.

O exame é direcionado para jovens e adultos que não conseguiram obter a certificação na idade apropriada e que buscam o diploma do ensino fundamental e médio. Para participar, é importante que o inscrito possua idade mínima de 15 anos completos até o dia da prova, para o ensino fundamental, e de 18 anos, para a certificação do ensino médio.



Atendimento especializado Encceja 2020

O atendimento especializado do Encceja 2020 é oferecido para pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e/ou discalculia. Também conta com atendimento especial para gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e/ou pessoas com outra condição específica.

Os inscritos na avaliação que se identificam e querem ser reconhecidos socialmente em consonância com sua identidade de gênero (participante travesti ou transexual) podem solicitar tratamento pelo nome social.

Para participantes que solicitaram atendimento para cegueira, surdocegueira, baixa visão, visão monocular e/ou outra condição específica e tiveram sua solicitação aprovada pelo Inep, é permitido utilizar material próprio, como máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, tábuas de apoio, multiplano, plano inclinado e/ou ser acompanhado por cão-guia, entre outros descritos no edital.



Cronograma Encceja 2020

Justificativa de ausência: 14 a 20 de dezembro de 2020

Resultado: 28 de dezembro de 2020

Recurso: 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021

Resultado do Recurso: 11 de janeiro de 2021

Inscrição: 11 a 25 de janeiro de 2021

Ressarcimento: 11 a 27 de janeiro de 2021

Solicitação de atendimento especializado: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Solicitação de tratamento pelo Nome Social: 11 a 22 de janeiro de 2021

Resultado: 1º de fevereiro de 2021

Recurso: 1º a 5 de fevereiro de 2021

Resultado do Recurso: 12 de fevereiro de 2021

Aplicação ensino fundamental e médio: 25 de abril de 2021