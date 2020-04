Enem 2020: apresentação de foto é obrigatória para concluir processo de solicitação da isenção

A partir desse ano, os estudantes que solicitarem a isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 deverão anexar uma foto para concluir o processo de solicitação. Isso vale também para os estudantes que irão justificar a ausência na edição passada e querem solicitar a isenção novamente. O recurso foi inserido no sistema em 2019, sendo de uso opcional pelos participantes, no entanto, agora passou a ser obrigatório.

A fotografia deve ser padrão 3×4, formato JPEG e PNG, com boa iluminação, colorida, com fundo branco e com o enquadramento desde a cabeça até o ombro, sem óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares), só assim o processo será concluído com sucesso. Além disso, o tamanho não pode exceder 2 megabytes (MB). Ainda de acordo com o Inep, a foto é para facilitar o processo de identificação dos candidatos e ampliar a segurança.

O sistema do Enem registrou uma recorde no número de pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição neste ano, em comparação ao ano passado. Somente nas 12h primeiras horas de início do período de isenção, as solicitações ultrapassaram as solicitações feitas no primeiro dia de isenção do Enem 2019.

Até as 10h da terça-feira (7), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) contabilizou 669.400 solicitações de isenção. No final do primeiro dia de isenções do ano passado foram registradas 528.410 solicitações.

Para que serve a justificativa de ausência?

A justificativa de ausência deve ser feita pelos participantes que conseguiram a isenção no Enem em 2019 e não compareceram aos dois dias de provas, mas deseja obter o benefício para fazer o exame em 2020. Quem pagou pelo Enem 2019 e não compareceu para fazer as provas não precisa fazer essa justificativa.





Quem pode se isentar de pagar o boleto do Enem 2020?

Nesta edição, o boleto do Enem 2020 tem um custo de R$ 85. No entanto, alguns participantes podem solicitar a gratuidade da taxa. O pedido deve ser feito até o dia 17 de abril na Página do Participante.

Conheça, abaixo, os perfis de quem pode pedir a isenção:

Quem cursa a última série do ensino médio em 2020 em escola da rede pública;

Quem tiver cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, além de ter renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio;

Quem estiver em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, devendo informar o Número de Identificação Social (NIS), único e válido, além de ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.



Fonte: Agência Educa Mais Brasil