Enem 2020: confira 5 dicas para os estudos durante a quarentena

A pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) afetou a rotina dos estudantesque pretendem fazer vestibulares como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mesmo com a suspensão temporária de aulas em escolas e cursinhos não se deve deixar de lado os estudos nesse momento.

Além de se cuidar e seguir as recomendações passadas pelos profissionais da saúde, separamos algumas dicas para o aprendizado mais eficaz nessa fase de quarentena.



Conte com os seus familiares



Assim como quem está trabalhando em home Office durante esse período, quem vai fazer uso desse tempo se preparando para o Enem deve contar com o apoio dos seus familiares. Com mais pessoas na casa durante o dia, avise a todos que você irá ficar algum momento focado nos estudos, se possível, evitar barulhos e ter a ajuda deles quando possível.



Crie uma rotina de estudos



A dica é fazer as coisas acontecerem de modo semelhante à rotina habitual. Acordar cedo, acessar as ferramentas necessárias, cadernos, livros, computador, etc., para iniciar os estudos e escolher um turno para se dedicar, preferencialmente pela manhã. Para auxiliar na divisão e fixação das atividades, conte com métodos de estudos como os flashcards e mapas mentais e intercale as disciplinas. Não deixe de revisar até mesmo aquelas que você tem mais facilidade.

Tenha um local de estudos



Muitos estudantes podem pensar que, por estar estudando em casa, não seja necessário definir um lugar para estudar. Esse ponto é importante, pois, ter um ambiente tranquilo facilita para manter o foco. Deixe todos os materiais nesse local para não perder tempo procurando.



Seja saudável



Para evitar a preocupação excessiva em relação à pandemia, é importante ficar a par das atualizações sobre a doença, mas mantenha-se longe da TV durante os estudos, reserve um tempo do dia para ver as notícias, até porque e importante já que o tema coronavírus pode cair no Enem e outros vestibulares.



Além disso, mantenha o sono regulado, alimente-se bem, evitando o consumo elevado de açúcar e carboidratos. Não utilize energéticos e faça pausas para o descanso, sempre que necessário.

Mantenha-se motivado



A grande questão é: como se manter motivado diante do atual cenário? Tenha em mente que a realidade que estamos enfrentando é difícil, porém passageira. Cada um fazendo a sua parte, ficando em casa e saindo o mínimo possível, colabora para que essa situação desapareça o quanto antes. Também leve em consideração o porquê de tanta dedicação: passar no Enem e ingressar no curso e na faculdade que sempre sonhou.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil