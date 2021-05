Enem: Aberto prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2021

Solicitação deve ser feita até o dia 28 de maio na Página do Participante

Agência Educa Mais Brasil

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 têm até o dia 28 de maio para solicitar isenção da taxa de inscrição do exame. O procedimento deve ser feito diretamente na Página do Participante do Enem, por meio do preenchimento de formulário.

Tem direito à isenção estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio, em 2021, em escola da rede pública; quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública, ou em escola da rede privada, com bolsa de estudo integral, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio; ou ser membro de família de baixa renda inscrito no CadÚnico.

Quem estiver em um desses contextos deve anexar a documentação para comprovação, entre eles estão: cédula de identidade do participante e grupo familiar; cópia do cartão com o NIS válido; histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino médio em escola pública, com assinatura e carimbo da escola. Bolsistas de escola particular devem enviar declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio.

Justificativas

Também até o dia 28,os inscritos que faltaram ao Enem 2020 precisam justificar ausência. Essa justificativa é válida para os estudantes que conseguiram a isenção da taxa de inscrição na edição anterior do exame, não compareceram aos dois dias de provas, mas desejam realizar a prova este ano sem precisar pagar a taxa.

Entre as razões aceitas para justificar estão: emergências médicas, comparecimento ao trabalho, morte na família, maternidade ou paternidade, vítima de acidente de trânsito, entre outras.

O Enem é a maior prova de acesso ao ensino superior do país. Com o resultado do exame é possível ingressar no ensino superior de diversas formas. Os principais processos seletivos são os dos programas do governo Prouni, Sisu e Fies. Mas as possibilidades ofertadas pelo Enem não param por aí, atualmente 50 universidades portuguesas aceitam a nota da avaliação para acesso aos seus cursos de graduação.