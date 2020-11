Enem PPL: inscrições começam em 30 de novembro

Informações sobre o exame foram divulgadas em edital

Agência Educa Mais Brasil

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL)2020 começam a partir do dia 30 de novembro. A informação foi divulgada em edital publicado na segunda-feira (9), no Diário Oficial da União (DOU). Responsáveis pedagógicos devem inscrever os participantes até o dia 11 de dezembro de 2020. As provas serão aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

Para os participantes maiores de 18 anos, as notas podem ser aproveitadas para o ingresso no ensino superior. Já os menores de 18 anos fazem as provas apenas como “treineiros” para testar os seus conhecimentos. As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, a única diferença é que o PPL é aplicado dentro de unidades prisionais.

Os órgãos de administração prisional e socioeducativa interessados em indicar unidades para aplicação do Enem PPL devem encaminhar, por e-mail, um ofício firmando a adesão com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e indicar um responsável pedagógico. O termo de adesão deverá ser enviado entre os dias 16 e 27 de novembro.

Cronograma Enem PPL

Adesão das unidades: 16 a 27/11/2020

Inscrições: 30/11 a 11/12/2020

Solicitação de atendimento especializado ou de uso de nome social: 30/11 a 11/12/2020

Aplicação do Enem PPL: 23 e 24 fevereiro de 2021

Como é o Enem PPL?

O Enem PPL é constituído de quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, mais uma redação. No primeiro dia são aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e redação, os participantes contam com cinco horas e meia de duração. No segundo dia, são aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática, em cinco horas.

*Com informações do Inep