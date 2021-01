Enem: saiba quando serão divulgados os gabaritos oficiais

A avaliação é corrigida pelo modelo matemático de Teoria de Resposta ao Item (TRI)

Agência Educa Mais Brasil

Os gabaritos oficiais doExame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 serão divulgados até o terceiro dia útil após a realização da última prova, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame. O último dia de prova impressa será no domingo (24), assim, o gabarito do Enem impresso 2020 deve ser liberado entre os dias 25 e 27 de janeiro.

No primeiro dia de aplicação da prova impressa, os participantes responderam questões de ciência humanas e linguagens. Já no próximo domingo (24), segundo dia do exame, será a vez de responder questões de ciências da natureza e matemática.

Já as provas do Enem Digital serão aplicadas nos domingos 31 de janeiro e 7 de fevereiro e osgabaritosestão previstos para serem divulgados entre os dias 8 e 10 de fevereiro. Os participantes podem conferi-los diretamente no site do Inep ou pelo aplicativo do Enem.

Devido à pandemia de Covid-19, o exame obteve uma abstenção recorde de 51,5% dos candidatos inscritos, considerando todos os locais onde houve prova, aplicada em 1.689 municípios – 2.680.697 compareceram para realizar a avaliação. No estado do Amazonas e nos municípios rondonienses de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura as provas foram remarcadas para 23 e 24 de fevereiro.

Método TRI

Diferentemente da maioria das provas de vestibulares,o resultado final do Enem 2020 não pode ser calculado fazendo a soma donúmero de acertos pelo gabarito, pois a avaliação é corrigida pelo modelo matemático de Teoria de Resposta ao Item (TRI). Esse sistema considera para o cálculo da nota a consistência da resposta segundo o grau de dificuldade de cada questão.

As questões são divididas nos níveis fácil, médio e difícil. Essa forma de avaliação leva em conta a coerência, assim, o candidato que acertar muitas questões difíceis e errar muitas questões fáceis não terá uma nota relativamente alta, por não mostrar um “nivelamento” dos acertos, evitandoo ganho de pontos por “chute”.

Portanto, dois candidatos que acertarem o mesmo número de questões no Enem não necessariamente terão notas finais iguais. O gabarito serve apenas para que os participantes tenham uma noção do seu desempenho geral na prova. Os resultados individuais serão divulgados na Página do Participante a partir de 29 de março.