Ensino médio recebe investimentos para educação em tempo integral

A rede pública de ensino irá receber investimentos para ofertar educação de tempo integral nas instituições de ensino médio. De acordo com informações do Portal do Ministério da Educação (MEC), 412 escolas estão sendo contempladas, tendo a possibilidade de gerar até 41.130 novas vagas na educação básica.

A ação, vinculada ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), irá abranger os 26 estados brasileiros, com matrículas para o ano letivo de 2020.

As escolas inscritas no projeto e já selecionadas irão receber, em conjunto, R$ 82,3 milhões do Governo Federal. Para conhecer as escolas contempladas e a distribuição por estados, basta clicar neste link.

Dentre as exigências indicadas para participar do programa, estão:

número mínimo de quarenta alunos matriculados na primeira série do ensino médio;

alta vulnerabilidade econômica e social em relação à respectiva rede de ensino;

existência de, pelo menos, três dos seis itens de infraestrutura exigidos pela portaria do Ministério da Educação;

escolas com oferta de ensino médio em que mais da metade dos alunos tenha menos de 35 horas semanais de carga horária;

não ser participante do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Programa Mais Tempo na Escola: você sabe o que é?

A finalidade do “Mais Tempo na Escola” é oferecer, aos estados e Distrito Federal, uma ampliação da carga horária de ensino aos jovens estudantes do ensino médio.

Como forma de incentivo à educação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) transfere recursos financeiros para auxiliar na implementação de escolas de ensino médio em tempo integral por meio das secretarias estaduais de Educação.

