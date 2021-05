Entenda como o Marketing Digital pode ajudar no crescimento do seu negócio

Na pandemia, o interesse das pessoas por compras on-line cresceu 41%, aponta estudo

Agência Educa Mais Brasil

A pandemia do novo coronavírus mostrou que precisamos nos adaptar e nos reinventar diante ao caos que o mundo está vivendo. Sair da zona de conforto e alçar novos rumos se fez necessário para pequenas e grandes empresas. Assim como os negócios, os profissionais precisaram seguir a nova tendência para continuar atuando em um mercado cada vez mais conectado.

Empresas e organizações que tinham seus lucros centralizados no atendimento presencial e nas mídias off-lineprecisaram buscar meios e orientações com especialistas para sobreviver às medidas de isolamento e o consequente declínio econômico. As empresas que se recuperaram melhor foram as que apostaram na criatividade, dinamismo e competência do profissional de Marketing.

Cada vez mais imerso nas soluções digitais, o profissional desta área precisa estar familiarizado com as diversas interações e infinitas possibilidades que fervilham da internet. Até quem não era adepto das compras on-line, com a pandemia passou a adotar o hábito de consumir serviços e produtos com um simples click, e também com mais segurança.

As estratégias para aumentar a sensação de segurança do consumidor partem dos “marqueteiros”. “Saber lidar com diferentes situações é uma característica muito importante para um profissional de marketing porque é preciso ter desenvoltura para pesquisar, desenvolver estratégias, analisar os resultados e gerar novos ciclos”, revela o consultor de Marketing e mídias digitais Rodrigo Bertoldo.

As redes sociais tornaram-se aliadas das empresas que precisam garantir espaço no mercado cada vez mais concorrido. Diante desse cenário caótico, optar pelo uso das redes sociais como meio de impulsionar as vendas foi a alternativa mais viável. Instituições que não faziam uso dessa estratégia precisaram pegar carona no crescimento do interesse pelo on-line e adotar o marketing digital para conseguir alavancar as vendas. E tem dado certo.

De acordo com o relatório Webshoppers, feito pela Ebit | Nielsen e Bexs Banco, as vendas através do e-commerce cresceram 41% em 2020. Por isso, o segmento precisou assumir a demanda por publicidade das instituições que queriam tentar buscar a recuperação econômica nesse período pandêmico e se manter de portas abertas.

“Para ajudar na prospecção de clientes, a ter referências, ter contato com outros profissionais, desenvolver o próprio conteúdo, criar relacionamentos entre a empresa e o público, as redes sociais e a internet podem ajudar bastante. Para quem trabalha com marketing, as mídias digitais são o meio perfeito para alavancar o negócio”, opina Bertoldo.

Desde o começo da pandemia, as agências de marketing digital estão trabalhando dobrado para surpreender clientes com estratégias bem-sucedidas e trazer resultados constantes e significativos para as empresas. Nessa questão, é preciso salientar que, assim como a procura por talentos no mercado tem crescido, a exigência pela versatilidade do profissional de marketing tem aumentado também. “A demanda cresceu no período do isolamento social, precisei atuar como social mídia, gestor de conteúdo, fotógrafo, entre outras coisas. Tudo isso para levar crescimento e resultado ao meu cliente”, conclui Rodrigo Bertoldo.

Dia do Profissional de Marketing

Comemorado anualmente, o dia 8 de maio é destinado ao profissional de Marketing e celebra os profissionais responsáveis por criar e vender ideias, projetos e estratégias que ajudam a movimentar e melhorar a competitividade das empresas e profissionais no mercado.

Profissionais de marketing podem ter diversas formações acadêmicas, como Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Letras e Administração. Em qualquer destas áreas, para se destacar na profissão, é preciso estar antenado às tendências digitais para proporcionar ganhos reais aos seus clientes.