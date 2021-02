Escola de Esporte renova inscrições a partir de março

Na primeira semana do mês, serão priorizados idosos, crianças, alunos da rede pública e pessoas com deficiência

Agência Brasília

O calendário de renovação de vagas do primeiro semestre de 2021 do programa Escola de Esporte, da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), começa em março. A primeira etapa, destinada exclusivamente à confirmação de interesse de alunos antigos em continuar na iniciativa, será aberta na primeira semana do mês. O retorno às aulas, que podem ser presenciais ou virtuais, deve ser definido em breve, de acordo com o cronograma do programa que acompanha o planejamento da Secretaria de Educação (SEE).

De 1º a 5 de março, devem confirmar o interesse em continuar no programa os alunos idosos, crianças, pessoas com deficiência e alunos da rede pública do DF. Nas duas semanas seguintes – de 8 a 19 –, a comunidade fora dos grupos prioritários poderá renovar sua vaga em uma das modalidades secas ou aquáticas oferecidas pela SEL. Posteriormente, as vagas remanescentes serão abertas para novos alunos.

Novo cronograma

“Desde o ano passado, estamos trabalhando para o retorno das atividades com segurança e qualidade”, destaca a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira de Oliveira. “Esse é o momento para iniciarmos o processo administrativo”. Todo o processo será elaborado tanto no ambiente virtual, por meio do site da SEL, quanto presencialmente, na secretaria de Cursos do Complexo Aquático Claudio Coutinho, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Antes, as aulas eram ministradas de terça a sexta-feira, mas agora o cronograma semanal incluirá também a segunda-feira.

Os documentos necessários para renovar a matrícula são ficha de inscrição preenchida e assinada conforme a faixa etária, carteirinha do primeiro semestre de 2020, declaração escolar (original) com data do primeiro semestre de 2021 para estudantes da SEE (infantil, fundamental e médio), contrato assinado pelo responsável de equipes até 17 anos, laudo médico original de pessoas com deficiência, uma cópia da Carteira de Identidade para terceira idade (maiores de 60 anos) e atestado médico original com data atualizada de pessoas acima de 70 anos.

* Com informações da SEL