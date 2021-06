Escola de Música abre 584 vagas para o segundo semestre

Inscrições vão de 15 a 27 de junho, exclusivamente pelo site da Secretaria de Educação

Agência Brasília

A Escola de Música de Brasília abre de 15 a 27 deste mês as inscrições para o segundo semestre nos cursos técnicos de nível médio e de Formação Inicial e Continuada (FIC). Todos são presenciais e o processo seletivo terá testes teóricos e práticos.

Ao todo, são 584 vagas, sendo 179 voltadas a estudantes do ensino escolar médio, e 405 para formação continuada, destinadas a pessoas com diferentes níveis de escolaridade. Do total, 468 vagas são de ampla concorrência e as demais 116 para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.

Cursos

Há opções nos três turnos de aula e pré-requisitos, a depender do curso desejado.

Para o nível médio, são 160 vagas de ampla concorrência e 19 para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista, em 31 cursos: Alaúde, Bandolim, Bateria, Canto Erudito, Canto Popular, Clarineta, Contrabaixo, Contrabaixo Acústico, Contrabaixo Elétrico, Documentação Musical, Fagote, Flauta Doce, Flauta Transversal, Guitarra, Harpa, Oboé, Percussão, Piano Erudito, Piano Popular, Processos Fonográficos, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Viola, Viola Caipira, Viola da Gamba, Violão Erudito, Violão Popular, Violino e Violoncelo.

Para formação inicial e continuada (FIC) são 308 vagas de ampla concorrência e 97 reservadas a pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista, em 38 opções: Alaúde, Arranjo 1, Arranjo 2, Arranjo Linear, Bandolim, Bateria, Bombardino, Canto Erudito, Cavaquinho, Clarineta, Contrabaixo Acústico Erudito, Contrabaixo Elétrico, Coro Feminino Cantares, Elementos Técnicos de Palco (Práticas e Projetos), Fagote, Flauta Doce, Flauta Transversal, Guitarra, Harpa, Harpa Aperfeiçoamento, Iluminação de Palco, Oboé, Percussão Erudita, Percussão Popular, Piano Erudito, Piano Popular, Saxofone, Trombone, Trompa, Trompete, Tuba, Viola Caipira, Viola Clássica, Viola da Gamba, Violão Erudito, Violão Popular, Violino e Violoncelo.

Após todas as etapas da seleção, que devem ser consultadas no edital, o resultado final será divulgado no dia 14 de julho, a partir das 20h, no site da Escola de Música de Brasília.

O edital foi publicado nesta terça-feira (1º), no Diário Oficial do DF.

*Com informações da Secretaria de Educação