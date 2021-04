Escolas de Ceilândia recebem projeto de arte-educação

A experiência artístico-pedagógica foi desenvolvida para sensibilizar estudantes e continuar o importante trabalho de formar novos públicos para o teatro, garantindo, sobretudo, o acesso democrático aos bens culturais

Na sétima edição do projeto, a Mediato leva uma experiência teatral para estudantes de escolas públicas das séries finais do ensino fundamental e ensino médio do Distrito Federal. O projeto propõe como ação afirmativa de descentralização da arte o atendimento prioritário da Região Administrativa da Ceilândia. Em tempos de distanciamento social, a proposta é oferecer um trabalho inovador de mediação artística, desenhada para o ambiente virtual de aprendizagem. A experiência artístico-pedagógica foi desenvolvida para sensibilizar estudantes e continuar o importante trabalho de formar novos públicos para o teatro, garantindo, sobretudo, o acesso democrático aos bens culturais.

Além da transmissão de duas sessões do espetáculo, no turno matutino e vespertino, será garantido o acesso de cerca de 5 mil estudantes às atividades artístico-pedagógicas de mediação antes da peça, bem como será disponibilizado às professoras um material educativo complementar para aplicação nas aulas pós-espetáculo.

“Sonho de uma Noite de Verão” é uma comédia fantástica que aborda o amor por meio de quatro histórias que se desenrolam em uma noite de verão, quando equívocos e desencontros geram situações cômicas. A encenação da Cia de Teatro Celeiro Antas se baseia na obra do inglês William Shakespeare e vem conquistando diferentes públicos de Brasília e regiões. Agora, será a vez de estudantes de Ceilândia/DF acompanharem esse espetáculo já popular na capital através da iniciativa cultural Mediato.

A Mediato entende que o processo de formação de público para as artes vai além de oferecer a gratuidade de um espetáculo, e por isso investe em uma programação integrada para estudantes e professores. Essa programação conta com 2 semanas de atividades de mediação aplicadas antes do espetáculo, material de apoio para professores, apreciação da obra teatral, bate-papo com a companhia teatral e oficinas com os artistas.

ESCOLAS CONTEMPLADAS

Nesta edição o projeto acontecerá totalmente em ambiente virtual. A primeira etapa começou com as inscrições das escolas interessadas em receber o projeto. Foram 17 escolas inscritas, destas 13 são da Ceilândia e 4 de outras regiões do Distrito Federal. Serão cerca de 40 professores e 20 gestores envolvidos nas atividades de mediação propostas pelo projeto.

Na semana de 12 a 16 de abril as escolas inscritas receberão as atividades de mediação. Isso acontecerá por meio de encontros virtuais com a coordenação pedagógica do projeto. Em seguida, as turmas vão vivenciar o JOGO-MEDIAÇÃO, atividades de sensibilização antes do encontro com o espetáculo teatral, para potencializar o processo de apreciação estética da obra.

No fim da segunda semana de atividades de mediação, professores e estudantes apreciarão o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão, que acontecerá no dia 30 de abril em duas sessões, às 9h e às 15h, com transmissão pelo canal do Youtube da Mediato. Depois do espetáculo, os artistas farão um bate-papo com os espectadores a partir das perguntas enviadas pelo chat.

Como forma de criar desdobramentos criativos a partir da experiência com a obra teatral, serão oferecidas 2 oficinas com a companhia teatral Celeiro das Antas , completamente virtuais. A primeira é intitulada “A construção do riso” e a segunda é uma oficina de “Mimica”. As inscrições serão disponibilizadas para os estudantes participantes do projeto. Além disso, as escolas inscritas receberão um material educativo em formato virtual que servirá de apoio pedagógico para estimular o desdobramento com atividades educativas após o espetáculo.

Lista das escolas inscritas

Centro de Ensino Fundamental 07 da Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 12 da Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 19 da Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 20 da Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 25 da Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 26 da Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 27 da Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 33 da Ceilândia

Centro Educacional 14 da Ceilândia

Centro Educacional 15 da Ceilândia

Centro Educacional 16 da Ceilândia

Centro de Ensino Médio 4 da Ceilândia

Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia

Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília

Centro de Ensino Fundamental 1 da Candangolândia

Centro Educacional 619 de Samambaia Norte

Centro de Ensino Fundamental 08 de Sobradinho

RECURSO PÚBLICO A SERVIÇO DO PÚBLICO

A sétima edição do projeto Mediato Diálogo com Espectadores, conta com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura – FAC da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A iniciativa foi uma das selecionadas pelo edital Áreas Culturais de 2018, que contemplou 241 projetos nas áreas de teatro, dança, sarau, ações educativas, poesia, fotografia e feiras.

SOBRE A MEDIATO

Mediato é uma iniciativa de mediação artístico-cultural que promove encontros entre o público e a Arte. Coordenada por duas especialistas em mediação artística, a iniciativa tem o propósito de conectar estudantes às experiências que integrem arte, cultura e cidadania, e garantir o acesso a experiências com a arte e os bens culturais. Em 10 anos de existência, a Mediato já foi ponte para mais de 13 mil estudantes conhecerem o Teatro de maneira inventiva e sensível, além de mediar diversas exposições de Artes Visuais e experiências de Educação Patrimonial para mais de 27 mil estudantes de todas as idades.

CONTATOS DO PROJETO MEDIATO DIÁLOGO COM ESPECTADORES

INSTA https://www.instagram.com/mediato.art/

FACE https://www.facebook.com/MediatoDialogocomEspectadores/

SITE https://www.mediato.art.br/sobre

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC703xLFzonUvhTgx5XscZmA

E-mail: contato.mediato.art@gmail.com

Telefones: Arlene (61) 99124-3531 e Luênia (61) 99186-3718

FICHA TÉCNICA

Arlene von-sohsten – Coordenação Geral/ Luênia Guedes – Coordenação Pedagógica/ Pati Reis – Graphic Designer/ Carolina Lobo – Gestão de Mídias/ Josuel Junior – Assessoria de Imprensa/ Ly Assunção – Produção/ Celeiro das Antas – Companhia Teatral/ Maleta Cultural – Tradução em Libras