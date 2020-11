Estação Ceilândia Centro ganha ponto do Wi-Fi Social

O programa Wi-Fi Social foi entregue aos usuários nesta quinta-feira (12). O objetivo é facilitar acesso da população às novas tecnologias

Os usuários que frequentam a estação do metrô de Ceilândia Centro a partir de agora podem ter acesso gratuito à internet por meio do programa Wi-Fi Social. A projeto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação foi entregue, nesta quinta-feira (12). O Wi-Fi Social desde que foi lançado, há um ano, já teve mais de 21 milhões de acessos.

O lançamento contou com a presença do secretário Gilvan Máximo, do administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, e do chefe de gabinete Cleber Monteiro, além de diversos representantes do GDF.

Durante o evento, Marcelo Piauí anunciou o projeto para a construção e revitalização da nova praça da estação de metrô Ceilândia Centro que será realizado pela Novacap. A benfeitoria irá beneficiar aos usuários da estação, assim como desenvolver e trazer mais qualidade de vida para comerciantes e moradores da região.

“ Queremos trazer para os moradores da cidade o desenvolvimento! Para isso acontecer é necessário revitalizar e oferecer equipamentos públicos equipados e o ponto de partida será com a construção da Praça do Metrô Ceilândia Centro! “, ressaltou Marcelo Piauí.

Para a secretária Luana Gonzaga, de 35 anos, a novidade vai ajudar muito os passageiros a navegar na internet enquanto esperam o vagão. “ Sempre estamos resolvendo coisas pelo celular até trabalho! A iniciativa é interessante por ser de graça e vai facilitar que pessoas possam ficar conectadas sem gastar seus créditos além de ser uma alternativa para entrarmos no e-mail ou acessar portais de notícias enquanto esperamos o próximo trem”, diz a moradora de Ceilândia.