Estádio Abadião em Ceilândia tem jogo beneficente com ex-atletas profissionais do futebol

Em um ato de solidariedade, a Administração Regional de Ceilândia realizou no estádio Abadião, na manhã deste sábado (21), um jogo beneficente intitulado Chuteira Preta Solidária. O vice-governador Paco Britto prestigiou a ação participando simbolicamente com cobranças de pênaltis e outros chutes ao gol.

Paco é um entusiasta do esporte e incentivador da prática no Distrito Federal. “Partidas como essa só engrandecem nossa cidade. E é um momento especial de doação às famílias que realmente necessitam”, destacou.

A partida contou com os times Esperança e Solidariedade; com a participação de vários ex-atletas profissionais de futebol como Aloísio Chulapa (ex-atacante do São Paulo), Lúcio (ex-zagueiro e capitão da Seleção Brasileira) e Washington (conhecido como Coração Valente) e, ainda, vários youtubers.

Também marcaram presença ex-futebolistas profissionais brasileiras femininas como Milene Domingues – mais conhecida como rainha das embaixadinhas. “Vim prestigiar e colaborar”, disse a atleta, acrescentando que veio de São Paulo exclusivamente a convite da organização do evento. A craque brasiliense Victória Albuquerque, jogadora do Corinthians e da Seleção Brasileira Feminina, foi a anfitriã do evento que contou também com Natália Guitler, jogadora profissional de futevôlei.

O intuito foi arrecadar – com a entrada no valor de R$ 10,00 e um quilo de alimentos não perecíveis – o bastante para atender instituições sociais e famílias carentes da cidade. A ação é realizada conjuntamente com outro projeto social que pretende atender mil famílias das cidades de Sol Nascente e Estrutural com a oferta de uma ceia no próximo dia 24, véspera de Natal.

O produtor do evento, Felipe Bassul Ferreira, presenteou Paco Britto e sua esposa, Ana Paula Hoff, com camisetas comemorativas alusivas à ação solidária. “É um jogo beneficente com o intuito de fomentar o esporte e trazer diversão diferenciada para a população de Ceilândia, principalmente, nesta época de Natal”, explicou.

Segundo ele, o projeto da ceia de Natal é uma ação particular, mas conta, entre outros colaboradores, com o apoio do programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil Sesc – rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o desperdício que visa a inclusão social – na separação dos alimentos.

O administrador regional de Ceilândia, Marcelo Piauí, falou da importância do evento. “É importante a participação de ex-atletas profissionais prestigiando Ceilândia com o intuito beneficente. Agradeço o apoio e os envolvidos nessa ação. O esporte é uma prioridade nessa administração”, frisou.

Estiveram presentes também os deputados federal Celina Leão e distrital Fernando Fernandes; o filho do governador Ibaneis Rocha, João Pedro; os filhos do vice-governador, Catharina, Cristiano e Flávio Britto; atletas de vários esportes; entre outros convidados.

Agência Brasília