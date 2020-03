Estão abertas inscrições para o MedioTec

Estão abertas até esta quinta-feira (5), as inscrições para os cursos técnicos presenciais do MedioTec do Programa Novos Caminhos (repactuação do Pronatec). O MedioTec é voltado para estudantes a partir do 2º ano do ensino médio da rede pública de ensino do Distrito Federal, com idade entre 15 e 19 anos.

A preferência é para alunos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Além disso, das 310 vagas ofertadas, 10% são voltadas para jovens com deficiências, em situação de vulnerabilidade ou risco social (violência, medidas socioeducativas, em acolhimento institucional, dentre outras).

Os interessados devem comparecer às unidades em que os cursos serão realizados e apresentar declaração de escolaridade (original) e o RG (original e cópia).

Selecionados

A lista dos selecionados será disponibilizada no site da Secretaria de Educação a partir do dia 13 de março, e a confirmação da matrícula será nos dias 17 e 18 de março, na unidade escolar em que o estudante foi contemplado com a vaga.

Caso haja empate, será escolhido o candidato mais velho ou que morar mais próximo da escola em que o curso será ofertado.

Confira os detalhes dos cursos oferecidos:

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail duvidasmediotec@gmail.com.

*Com informações da Secretaria de Educação