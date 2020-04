Estudantes da rede pública começam a usar Google Sala de Aula na quarta-feira (22)

Os estudantes do Ensino Médio da rede pública podem começar a acessar os conteúdos da plataforma Google Sala de Aula G Suite a partir da próxima quarta-feira (22). Todos já tiveram novos e-mails cadastrados para poderem utilizar a ferramenta.

Para saber qual o login e como configurar a senha, basta seguir o passo a passo, que já está disponível na própria plataforma. É preciso saber o código do estudante, que pode ser consultado no boletim escolar do ano passado.

VEJA AQUI O PASSO A PASSO

Apenas os novos estudantes – os que entraram na rede pública em 2020 e ainda não conhecem seus códigos – precisam ligar na Central 156 (opção 2), a partir da próxima terça-feira (21/4), para serem informados de seus identificadores.

A plataforma, assim como a programação especial nas TVs Justiça, União e Gênesis, tem como foco motivar os estudantes e manter seu vínculo com os estudos, suas escolas e professores. “Estamos pensando em todos os estudantes, com as mais diversas realidades socioeconômicas, para tentar oferecer a melhor experiência de ensino possível, neste período de enfrentamento ao coronavírus. Para que todos sejam capazes de dar continuidade aos seus aprendizados”, afirma o assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Educação, Gerson Vicente de Paulo Júnior.

As atividades e as aulas da plataforma foram produzidas com base em temáticas e objetivos do Currículo em Movimento, e contaram com apoio de professores da rede pública, de todas as regionais de ensino. O trabalho foi feito sob a coordenação da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), que está abastecendo conteúdos para as primeiras duas semanas. Os estudantes serão orientados a seguir a grade escolar diária a que teriam acesso no caso das atividades presenciais em suas escolas.

A formação dos professores, que são os responsáveis pelo planejamento de aula, já começou. Aqueles que tiverem domínio de uso da plataforma já podem inserir materiais e atividades. A partir de quarta-feira (22), eles também poderão interagir com seus alunos. A formação docente inclui o uso pedagógico de ferramentas e de recursos da Google Educação: Drive, Docs, Meet, Formulários e Classroom.

Além disso, a rede pública conta com mais de 1,5 mil professores, de todas as etapas, certificados no curso G Suite pela Eape. Eles já vinham, desde 2017, passando por formações para o uso do Google Sala de Aula. Especialmente aqueles que atuam no Ensino Médio podem colaborar, neste momento, com essa iniciativa, que busca fazer com que os estudantes permaneçam engajados.

Internet

A Secretaria de Educação estuda a possibilidade de proporcionar pacotes de dados para uso da plataforma a todos os estudantes e professores, em todas as operadoras.

O propósito da Secretaria de Educação é dar assistência a todos. Posteriormente, a plataforma será aberta para os anos finais do Ensino Fundamental.

Para aqueles que não contam com sinal e/ou equipamentos, está em fase de planejamento uma logística para a entrega de materiais impressos.

* Com informações da Secretaria de Educação