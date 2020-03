Estudantes que fizeram o Enem 2019 precisam se cadastrar em novo site; convoca Inep

Estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 estão sendo convocados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a realizarem cadastro de informações pessoais na plataforma on-line do governo federal: gov.br. O objetivo é unificar os dados dos usuários em todos os serviços digitais dos órgãos federais.

A plataforma gov.br reúne dados dos cidadãos com a proposta de facilitar a identificação e autenticação do usuário com controle de acesso unificado. A partir do login no site é possível identificar cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

Através da autenticação digital, o usuário tem acesso aos serviços públicos digitais. Com um único usuário e senha é possível utilizar todos os serviços públicos digitais que estejam integrados com a plataforma.

De acordo com o Inep, a unificação dos registros na página será feita de forma gradativa, com previsão de reunir todos os serviços digitais dos órgãos federais.

Embora a convocação dos estudantes esteja sendo feita neste mês, a plataforma unificada gov.br foi instituída pelo Decreto n° 8.936, de 19 de dezembro de 2016, sob criação do Ministério da Economia (ME), em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Como se cadastrar?

Para se cadastrar no gov.br, o estudante deve seguir os seguintes passos:

Acessar a Página do Participante, no endereço enem.inep.gov.br. No canto superior esquerdo da página, clicar no botão GOV.BR que levará ao portal de serviços digital do Governo Federal. No site, clicar no botão “Acesso GOV.BR” Informar CPF, nome completo, e-mail e telefone e registrarlogin e senha para criar sua conta no portal. Após seguir os passos acima, o participante terá acesso liberado para os canais digitais do governo federal.

Espelho da redação do Enem 2019

Conforme está previsto no edital do Enem 2019, o espelho individual da redação do Enem deverá ficar disponível para consulta a partir do dia 17 de março. Nele, o estudante poderá conferir a pontuação recebida em cada uma das cinco competências avaliadas pelos corretores, no Sistema Enem.

No mesmo dia deverá ser disponibilizada a nota dos “treineiros”, participantes que fizeram o exame e avisaram, durante a inscrição, que não terminariam o ensino médio até dezembro passado.

