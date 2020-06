Exposição virtual reúne projetos criativos realizados durante o distanciamento social

Resultado do edital criativo promovido pela produtora Da Silva, a exposição #Quarenteners reúne projetos criativos de jovens do Distrito Federal

Lançada no último sábado (20), a exposição virtual #Quarenteners conta com obras realizadas durante a quarentena por jovens de 16 a 29 anos de diferentes regiões do Distrito Federal. A exposição é resultado da seleção de 10 projetos dentre 66 propostas criativas inscritas e contam com uma diversidade de formatos que variam desde curta-metragens a audiozines. As obras retratam a rotina em casa durante o distanciamento social, a utilização da tecnologia como meio de manter relações, as relações entre mãe e filho, além da rotina dos confinados.

A exposição também conta com entrevistas sobre o processo de cada artista e como tem sido lidar com a quarentena e estão disponibilizados no website da exposição virtual (www.dasilva.life).

Criado pela produtora Da Silva, o edital buscou fomentar a juventude criativa a continuar a produção de suas obras durante o período de distanciamento social. A produção artística-cultural é uma das áreas mais atingidas durante esse período de crise causada pela epidemia da COVID-19. Os projetos selecionados receberam o auxílio financeiro de R$300, mentorias e uma palestra virtual com o artista Muha Bazila, além de uma festa online para o lançamento da exposição.

“Esse edital foi uma maneira que encontramos de apoiar a juventude do DF durante esse momento complicado, a ideia de criar em casa e manter a criatividade é importante para a saúde mental. Infelizmente, tivemos que escolher apenas 10 propostas das 66 enviadas, que eram todas incríveis, mas nosso orçamento não comportou. Queremos buscar parceiros para que a gente possa fomentar mais projetos. Esperamos que as pessoas possam ver os projetos também como um registro histórico e criativo dessa pandemia que estamos vivenciando” – conta João, um dos co-fundadores da produtora.

Criada há dois anos, a produtora Da Silva é uma iniciativa que tem como objetivo promover a protagonismo da juventude Distrito Federal por meio de conteúdos, eventos e editais criativos. O edital contou com apoio do Perifa.io, LeCria e Instituto Caixa Seguradora.

Serviço:

Exposição #Quarenteners

Disponível em www.dasilva.life