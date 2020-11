Feirinha do Quadrado online reúne 50 lojas, shows, debates e oficinas

O festival online reproduz de maneira digital a alegria e a interação afetiva da última edição da Feirinha, realizada em 2018 no Museu Vivo da Memória Candanga

O brasiliense não precisará sair de casa para comprar seus presentes de Natal. Com programação totalmente online, a Feirinha do Quadrado 2020 vai reunir 50 lojas de pequenos empreendedores e artistas do DF, além de uma programação cultural que envolve shows, debates e oficinas. Tudo isso estará disponível no site www.feirinhadoquadrado.com.br, que ficará no ar de 14 de novembro a 20 de dezembro.

O festival online reproduz de maneira digital a alegria e a interação afetiva da última edição da Feirinha, realizada em 2018 no Museu Vivo da Memória Candanga – no mesmo tom de celebração e reflexão sobre Brasília que faz parte da comunidade do site Quadrado Brasília, no ar desde 2012.



As 50 marcas participantes da edição deste ano foram escolhidas após processo de curadoria que levou em conta a qualidade dos produtos e a representação diversa dos talentos existentes no DF. Acessórios, joias, vestuário, móveis, objetos de decoração, fotografia, obras de arte, cosméticos: o leque de produtos que estarão à venda no site é grande. Toda a renda das vendas será revertida para os empreendedores.



O site será lançado com uma festa virtual, na plataforma Zoom, no dia 14 de novembro, às 20h. A festa é gratuita e terá o link divulgado no instagram @quadradobrasilia. Os DJs da noite são conhecidos da cidade: Donna, vencedora do prêmio de melhor DJ no Women’s Music Event 2018, Barata (Criolina), Pequi (Bloco do Amor e festa Pequila) e Benjamin (Discotecário).



A parte musical do evento continua com shows da banda Samba Urgente e Contém Dendê, além da cantora Letícia Fialho e do violeiro Cacai Nunes. Os shows vão estrear no site da Feirinha nos dias 28 de novembro e 5 de dezembro.

A Feirinha do Quadrado prevê ainda a realização de dois debates virtuais, realizados ao vivo e abertos à participação do público. Contando com a presença do ex-reitor da UnB José Geraldo de Sousa Júnior, do professor da FAU-USP e ex-curador da bienal de São Paulo de Arquitetura Guilherme Wisnik, da professora da UnB Liza Maria Souza Andrade, e de representantes da ONG No Setor, as mesas vão debater o futuro de Brasília e caminhos para mudar a lógica urbana que faz da cidade tão desigual.

Durante toda a duração da Feirinha, estarão disponíveis três oficinas online conduzidas por professoras das Oficinas do Saber do Museu Vivo da Memória Candanga. Malena Macedo ensinará os primeiros passos da tecelagem com um tear que pode ser feito em casa. Eliana Gonçalves e Marisa Matos vão dar aula de xilogravura. E Gizelma Fernandes mostrará como fazer uma horta em pequenos espaços, garantindo o aproveitamento total dos vegetais.



Terceira edição

O projeto, patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC), é realizado pelo Quadrado Brasília, site criado para incentivar a economia criativa e para servir de espaço de reflexão sobre a cidade. O Quadrado realizou sua primeira Feirinha em 2016, na Asa Sul. A segunda edição foi em 2018, no Museu Vivo da Memória Candanga, reunindo cerca de 5 mil pessoas.



Esta terceira edição da Feirinha do Quadrado seria realizada, mais uma vez, no Museu Vivo, tombado como Patrimônio Histórico e Cultural Nacional. No entanto, a pandemia fez com que o formato fosse repensado.

“A gente sabe que o virtual não tem como substituir a troca do encontro real. Mas, mesmo online, a Feirinha do Quadrado vai manter o clima de colaboração e de celebração dos talentos do DF”, dizem Daniella Cronemberger e Carolina Nogueira, idealizadoras do evento. “Não dava para esperar a pandemia passar. Os pequenos empreendedores e a cultura do DF precisam, mais do que nunca, de espaço e incentivo.”

Programação da Feirinha do Quadrado

www.feirinhadoquadrado.com.br



14/11 – 20h

Lançamento do site da Feirinha do Quadrado

Festa virtual no Zoom, gratuitaDJs Donna, Barata (Criolina), Pequi (Bloco do Amor) e Benjamin (Discotecário)

O link será divulgado no perfil @quadradobrasilia, no Instagram

21/11 – 17h

Debate ao vivo: Quem tem direito a Brasília?

Professor José Geraldo de Souza Junior e No Setor

28/11 – 17h

Estreia do show Samba Urgente e Cacai Nunes

5/12 – 17h

Estreia do show Contém Dendê e Letícia Fialho

9/12 – 19h

Debate ao vivo: Do século 20 ao século 21, como atualizar Brasília?

Guilherme Wisnik e Liza Maria Souza Andrade

20/12

Último dia do site Feirinha do Quadrado