Festas de fim de ano e carnaval estão definitivamente canceladas

Em decreto, Executivo local cancela comemorações públicas. Shoppings estão liberados para funcionar em horário de alvará

Agência Brasília

Passados mais de oito meses desde a chegada da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal segue colocando em práticas medidas com o objetivo de evitar aglomerações e uma consequente onda de contaminação na população. Nesta quarta-feira (18), foi publicado no Diário Oficial do DF decreto do governador Ibaneis Rocha, que cancela todas as comemorações públicas voltadas às festas de fim de ano e o carnaval.

O novo texto, no entanto, reforça a permissão de realização de atividades coletivas culturais em estacionamentos: “desde que as pessoas permaneçam dentro de seus veículos, devendo ser observada a distância mínima de dois metros entre cada veículo estacionado”.

Também estão permitidas atividades de audiovisual, voltadas à captação de imagens de espaços públicos. A exigência, neste caso, é atender aos protocolos de segurança gerais como o uso de máscaras, álcool gel, aferição de temperatura e a garantia do distanciamento entre as pessoas.

Outro destaque do texto é a autorização para que shopping centers possam abrir suas portas conforme o horário estabelecido em alvará. Com isto, o funcionamento dos estabelecimentos pode ser ampliado. A medida vem como apoio do governo ao comércio para as vendas do fim de ano.