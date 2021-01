Fies: estudantes podem se inscrever a partir de hoje (26)

Quem não for pré-selecionados será incluído na lista de espera

Agência Educa Mais Brasil

Começam hoje (26) as inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Nesta edição serão ofertadas 40 mil vagas. As candidaturas devem ser feitas pela internet, no site do Fies, até o dia 29 de janeiro.

No primeiro semestre de 2021 a oferta de vagas será menor em relação à edição do Fies para o 2º semestre. Para ambos, será exigida a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, até a mais recente.

Para se candidatar é preciso obter média aritmética das notas nas provas do Enem igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

“Durante os primeiros 10 minutos após a abertura do sistema de inscrição, em decorrência de procedimentos usuais para atualização de máquinas, a visualização do botão de inscrição pode não ser instantânea. Caso isso ocorra, basta aguardar alguns instantes, fechar o navegador e tentar novamente”, informa o Ministério da Educação.

O resultado do processo seletivo do Fies para o 1º semestre de 2021 será divulgado em chamada única, no dia 2 de fevereiro. O período para complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 3 a 5 de fevereiro.

Os candidatos não pré-selecionados na chamada única do Fies serão incluídos, automaticamente, na lista de espera cujo prazo de convocação será de 3 de fevereiro até o dia 18 de março.

Bolsa de estudo para faculdade sem financiamento

Quem não quer se preocupar com dívida estudantil ao final do curso superior pode ingressar na faculdade com uma bolsa de estudo que cobre as mensalidades em até 70%. Com o Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, o candidato não precisa apresentar a nota do Enem e nem comprovar renda familiar.

Veja, abaixo, como se inscrever no Educa Mais Brasil:

• Acesse o site www.educamaisbrasil.com.br;

• Escolha a modalidade “Faculdades”;

• Filtre a cidade e a instituição que deseja estudar;

• Confira as instituições parceiras do programa na região;

• Clique em “Escolha esta Bolsa”;

• Faça a inscrição gratuita;

• Pague o valor referente à pré-matrícula;

• Finalize a matrícula na instituição de ensino.