Fies: MEC adia início das inscrições do segundo semestre do programa de financiamento

Inconsistências motivaram alteração no calendário do Fies 2020.2

O Ministério da Educação (MEC) adiou o início das inscrições para o processo seletivo do 2º semestre de 2020 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Inicialmente previstas para começarem ontem (21), as inscrições foram adiadas para o período de 28 a 31 de julho.

Segundo o MEC, o adiamento ocorreu por causa de inconsistências identificadas no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Assim, os estudantes poderão escolher entre as vagas ofertadas por todas as instituições de ensino superior que aderiram ao processo seletivo do 2º semestre do Fies, conforme anunciou o MEC.

Ainda conforme comunicado emitido pelo Ministério da Educação, a alteração no calendário de inscrições “assegurará a participação de todas as instituições que aderiram ao Fies, garantindo a lisura e a transparência do processo seletivo”.

Desde a última seleção do Fies, o processo de inscrição deve ser feito primeiramente por acesso na conta única do governo, por meio do portal. Após fazer o cadastro, o candidato será direcionado para a página do Fies, onde poderá dar seguimento à inscrição.

Quando os resultados forem divulgados pelo MEC o estudante deve complementar a sua inscrição e comparecer à CPSA da instituição de ensino para emitir o documento de regularidade e contratar o financiamento.

Fies

O Fies é o financiamento de cursos do ensino superior em instituições privadas. O programa oferece juros menores para o custeio das mensalidades de estudantes ao longo do curso e o pagamento desse auxílio é feito apenas ao final da graduação. Com as mudanças que ocorreram e a transformação no Novo Fies, a taxa efetiva de juros para estudantes que se enquadrem na Modalidade I (ou modalidade Fies) será zero; e, para estudantes que se enquadrem na Modalidade II e III (ou modalidade P-Fies), irá variar de acordo com o banco.

Para se candidatar no Fies é preciso ter feito alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, ter obtido nota mínima de 450 pontos na soma das provas objetivas e não ter zerado a redação.

A renda familiar também é critério para seleção na modalidade Fies. Para isso, é necessário ter uma renda per capita de até três salários mínimos. Já para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) o máximo são de cinco salários mínimos.

Semestralmente, os beneficiários precisam fazer a renovação do Fies por meio do aditamento, procedimento obrigatório para garantir a continuidade no programa.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil