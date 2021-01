Fort Atacadista entrega mais de R$ 123 mil para instituições de caridade de Ceilândia

O Troco Solidário desde 2007, já arrecadou mais de R$ 11 milhões de reais, que foram repassados para 365 instituições de caridade

A Associação Despertar Sabedoria Sol Nascente e o Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia, no Distrito Federal, receberam esta semana doações resultantes do programa Troco Solidário e Troco em Dobro. Ambas foram contempladas com cheques no valor de R $61.902,49 oriundos do programa Troco Solidário, de iniciativa do Grupo Pereira, detentor das empresas Fort Atacadista, Comper e Bate Forte.

Todos os anos, o Troco Solidário consiste em dar ao cliente a opção de ‘arredondar’ os centavos de seu troco e doá-los para instituições que ficam no entorno das lojas do Comper e do Fort Atacadista. Devido à pandemia, o Grupo fez a doação exata do mesmo valor arrecadado no segundo semestre do ano de 2020, no já tradicional Troco Solidário, beneficiando uma segunda instituição. A intenção foi auxiliar entidades que sofreram com a redução do investimento social em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. A entrega simbólica dos cheques aconteceu na loja do Fort Atacadista Sol Nascente, nesta terça-feira, 12 de janeiro.

Para Margarida da Silva, diretora e fundadora da Associação Despertar Sabedoria Sol Nascente, o recurso será utilizado para a conclusão das obras de construção da sede da entidade. “O local já existe, com instalações modestas e agora temos oportunidade de proporcionar condições mais adequadas tanto para os profissionais que atuam no local, como para as 150 crianças atendidas pela Associação”, contou Margarida.

De acordo com Daniel Coelho de Souza, diretor do Abrigo dos Excepcionais de Ceilândia, a doação foi uma grata surpresa. “Um valor relevante que chega num momento que temos demandas urgentes e necessidades importantes para serem atendidas. Irá nos ajudar bastante e somos muito gratos ao Fort Atacadista e aos clientes que colaboraram conosco”, disse Daniel.

Cliente solidário – O Troco Solidário desde 2007, já arrecadou mais de R$ 11 milhões de reais, que foram repassados para 365 instituições de caridade, impactando e promovendo a melhoria da qualidade de vida de mais de 250 mil pessoas, nos estados em que o Grupo está presente (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal). Para participar, o cliente que paga em dinheiro ou com o Vuon Card pode optar, no final da compra, em doar seus centavos do troco para estas instituições.