Garis entregam mil cestas básicas para famílias afetadas pelo coronavírus

Na última segunda-feira (4), às 14h, garis da Sustentare Saneamento descarregaram mil cestas básicas no depósito do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codese-DF, no SIA Trecho 2. A doação, de iniciativa da empresa de limpeza urbana Sustentare Saneamento, foi feita para o Portal do Voluntariado – Comitê de Emergência Covid-19, coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). A ação faz parte da campanha Sustentare Solidária, que visa contribuir com cestas de alimentos e itens de higiene, neste momento crítico de pandemia do coronavírus, para pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade em diversas cidades do Brasil.

Todas as cestas serão distribuídas para mil famílias selecionadas pela Sejus. “Atendendo ao seu compromisso social, a Sustentare tomou a iniciativa de fazer esta doação. A ideia é de que estas cestas tragam alegria para as famílias beneficiadas no próximo Dia das Mães”, disse a supervisora regional da Sustentare, Rejane Costa.

As famílias carentes que receberão o auxílio são das seguintes Regiões Administrativas: Arapoanga, Plano Piloto, Ceilândia, Samambaia, Gama, Guará, Itapoã, Núcleo Rural Capoeira do Balsamo, Paranoá, Planaltina, Ponte Alta (Gama), Recanto das Emas, Riacho Fundo, Santa Maria, São Sebastião, Estrutural, Sobradinho, Sol Nascente, Taguatinga, Vale do Amanhecer (Planaltina) e Vicente Pires.

A cesta é composta por 5kg de arroz, 1kg de feijão, 1 pacote de macarrão, 1 extrato de tomate, 2 kg de açúcar cristal, 1L de óleo de soja, 1 pacote de rosquinha de coco, 5 unidades de sabão em barra glicerinado, 1 achocolatado em pó, 2 sabonetes, 1 pacote de farinha de mandioca, 1 pacote de café moído, 1kg de sal refinado e embalagem plástica.

A varredora Marisa Paixão ficou feliz em participar da ação. “Conheço várias pessoas que ficaram desempregadas e estão em situação muito difícil. Por isso, é uma grande satisfação estar aqui hoje sabendo que estou ajudando a levar comida pra mesa de quem precisa”, disse a gari.

“A Sejus, através do Portal do Voluntariado, só tem a agradecer esta doação, que demonstra a generosidade da empresa com esta causa tão nobre que é ajudar as pessoas mais carentes neste momento de pandemia”,ressaltou a secretária da Sejus, Marcela Passamani.