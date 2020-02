GDF cancela carnaval na Esplanada dos Ministérios com atrações nacionais

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal anunciou, durante a tarde desta terça-feira (11), que o carnaval 2020 na Esplanada dos Ministérios está cancelado. No dia 30 de janeiro, o governo havia divulgado uma grande programação gratuita em um palco com atrações nacionais como Preta Gil, Nação Zumbi, Elba Ramalho e o grupo Psirico. As informações são do site G1-DF.

Agora, de acordo com o secretário Bartolomeu Rodrigues, “o carnaval do DF foi redesenhado e irá acontecer somente na Funarte, com artistas locais”. No dia 7 de fevereiro, o G1 já havia publicado, com exclusividade, a informação de que a festa passaria por mudanças.

As atrações que farão parte do carnaval não foram informadas. “Assim que finalizarem os artistas escolhidos vamos disponibilizar as atrações”, disse o secretário.

Ainda de acordo com Bartolomeu Rodrigues, três pontos foram levados em consideração para desativar o projeto de um carnaval na Esplanada:

A valorização dos artistas locais

A segurança

A busca por recursos