GDF constrói mais cinco estacionamentos em Ceilândia

São 70 novas vagas para carros ao longo da via P2 Norte, em Ceilândia. Limpeza também foi reforçada com recolhimento de 400 toneladas de entulho

Agência Brasília

Os motoristas que transitam pela via P2 Norte, em Ceilândia, ganharam um presente de Natal antecipado do GDF Presente: cinco novos estacionamentos, com capacidade para abrigar até 70 veículos. Os trabalhos foram executados pelas equipes do Polo Oeste em parceria com a Administração Regional de Ceilândia.

Ao todo, mais de 70 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para pavimentar e cobrir a área, que foi terraplanada pelas máquinas do GDF Presente. Dois novos estacionamentos foram feitos na altura da QNP 05 – um na altura da QNP 11 e mais dois na QNP 19, todos conectados pela via P2 Norte.

A próxima fase das obras será a implantação dos meios-fios, que irão demarcar o limite entre o fim das vagas e o início das calçadas vizinhas a eles. Segundo a diretoria de Obras da Administração Regional de Ceilândia, a previsão é de que as intervenções nos cinco locais estejam finalizados antes do Réveillon.

Mais de 70 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas para pavimentar e cobrir a área | Foto: GDF Presente

As melhorias já foram elogiadas pelos moradores das proximidades, como conta o coordenador do Polo Oeste do GDF Presente, Elton Walcacer. “Recebemos essa demanda do pessoal da administração e, enquanto as máquinas trabalhavam, diversas pessoas vieram elogiar a obra. Já gerou uma boa aceitação”, avalia.

“Estamos cuidando de Ceilândia com esses estacionamentos. Antes, a falta deles dificultava a vida dos moradores, mas agora eles vão trazer mais facilidade no acesso aos comércios e organização nas ruas”, resume o administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí.

Mais ordem e limpeza

Além da construção dos cinco novos estacionamentos, as equipes do GDF Presente e da Administração Regional de Ceilândia percorreram a QNN 9 e a QNM 27 e retiraram cerca de 400 toneladas de entulho e inservíveis das ruas.

A destinação dos materiais foi a Unidade de Recolhimento de Entulhos (URE), localizada na Cidade Estrutural.