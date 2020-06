GDF convoca mais 26 mil famílias para receber Cartão Prato Cheio

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) convoca as mais de 26 mil famílias que já solicitaram as cestas básicas de alimentos em alguma das unidades de atendimento socioassistenciais do DF a se informarem sobre a retirada do Cartão Prato Cheio.

A consulta está aberta a partir das 8h desta segunda-feira (15) no site do programa. Os cartões serão entregues entre os dias 22 deste mês e 1º de julho, nas agências do BRB indicadas para a retirada. O BRB vai utilizar o endereço do beneficiário, informado no momento do cadastro de requisição da cesta básica, para definir a agência bancária onde deverá ser retirado o cartão.

“Fizemos um esforço junto à equipe econômica o governo e à área técnica da Sedes para ampliar o número de famílias que passam a ser atendidas com o Cartão Prato Cheio”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha. “Estamos garantindo o direito de todas essas famílias a terem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, com segurança alimentar e nutricional.”

“Estamos garantindo o direito de todas essas famílias a terem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, com segurança alimentar e nutricional” Mayara Noronha Rocha, secretária de Desenvolvimento Social

Benefício

O programa Prato Cheio é um auxílio que permite a transferência de crédito para aquisição de itens da cesta de alimentos e de pão e leite, como forma de garantir alimentação às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional no DF. O valor do benefício é de R$ 250, com uso restrito em estabelecimentos alimentícios. O cartão do Prato Cheio não estará habilitado para a função saque.

Estão na lista para receber o auxílio as famílias que já solicitaram a cesta de alimentos em alguma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) ou do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). É preciso ter o requerimento registrado no Sistema Integrado de Desenvolvimento Social (Sids) da Sedes, conforme os critérios e perfil de acesso do programa. No mês passado, já foram emitidos 10 mil cartões.

Têm direito ao benefício famílias residentes no DF, com renda igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 522,50) per capita, e que se declarem em situação de insegurança alimentar. Serão priorizadas as famílias monoparentais chefiadas por mulheres, com crianças de zero a 6 anos, bem como aquelas formadas por pessoas com deficiência e idosas.

O cartão poderá ser concedido cumulativamente com outros benefícios socioassistenciais, como o Bolsa Família e o DF Sem Miséria, desde que atenda os critérios de elegibilidade.

Para a retirada

O cidadão deve acessar o site do programa, inserir o CPF e a data de nascimento. Ao fim da consulta, será informado o dia determinado para que o usuário vá a uma agência do BRB para a retirada do cartão.

A pessoa interessada deve ir apenas à unidade indicada ao final da consulta, levando documento com foto e CPF. Para facilitar a retirada, o BRB, nesses dias, vai abrir mais cedo, às 8h.

As datas

Pessoas com nomes iniciados pelas letras A , B e C : retirada no dia 22 (segunda-feira).

, e : retirada no dia 22 (segunda-feira). Nomes iniciados em D e E: dia 23 ( terça-feira).

e dia 23 terça-feira). Nomes iniciados em F , G , H e I : dia 24 (quarta-feira).

, , e : dia 24 (quarta-feira). Nomes iniciados em J , K e L: dia 25 (quinta-feira).

, e dia 25 (quinta-feira). Nomes iniciados em M : dia 26 (sexta-feira).

: dia 26 (sexta-feira). Nomes iniciados em N , O , P e Q : dia 29 (segunda-feira).

, , e : dia 29 (segunda-feira). Nomes iniciados em R : dia 30 (terça-feira).

: dia 30 (terça-feira). Nomes iniciados em S, T, U, V, W, X, Y e Z: 1º/7 (quarta-feira).

* Com informações da Sedes