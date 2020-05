GDF lança portal para interessados no Cartão Creche

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) lançou um portal atualizado para facilitar o acesso de todos interessados em participar do Cartão Creche com consulta às creches credenciadas e vagas disponíveis por região administrativa. O novo instrumento pode ser consultado no endereço http://cartaocreche.sde.df.gov.br/

O credenciamento das creches é feito pela SDE e o programa é coordenado e mantido pelo orçamento da Secretaria de Educação.

Em nova reunião virtual com empreendedores interessados em aderir ao Edital de Chamamento Público lançado pela Secretaria no dia 2 de abril, o subsecretário de Relações com o Setor Produtivo da SDE, Márcio Faria Júnior, disse que o portal atualizará permanentemente a oferta de vagas.

A oferta de vagas é para crianças de 0 a 3 anos de famílias inscritas no Programa Cartão Creche. No portal, de forma simples e direta ficará mais fácil identificar as melhores opções para contratar a vaga necessária para as crianças, perto do local de trabalho ou da residência dos pais. Além disso, todas as dúvidas podem ser encaminhadas à SDE pelo e-mail cartaocreche@desenvolvimento.df.gov.br

O programa é uma iniciativa da SDE com a Secretaria de Educação e Banco Regional de Brasília (BRB) e é coordenado pelo Conselho de Políticas Públicas e Gestão Governamental, vinculado diretamente ao gabinete do governador Ibaneis Rocha.

O Cartão Creche vem se somar a dois outros benefícios sociais já administrados pela SDE e Secretaria da Educação, como o Cartão Material Escolar e o Pequenos Reparos nas Escolas, lançados no início deste ano. O primeiro teve 430 papelarias habilitadas para comercializar itens escolares. O outro teve cadastrados 542 profissionais que estão prontos para trabalhar como bombeiros hidráulicos, chaveiros, eletricistas, jardineiros, pedreiros, pintores, serralheiros, técnicos em eletrônica e técnicos em informática.

* Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE)