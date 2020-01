GDF realiza grande leilão de veículos e móveis

A Secretaria de Economia (SEEC) promove um grande leilão de veículos e outros bens na próxima sexta-feira (24). No total, 197.350 itens que o Governo do Distrito Federal (GDF) não utiliza mais, chamados de inservíveis, serão vendidos para quem oferecer o melhor valor. Os objetos a serem leiloados estarão expostos para visitação entre 20 e 23 de janeiro.

O leilão também receberá lances pela internet. Os recursos obtidos com a venda dos lotes retornarão ao caixa do GDF para investimentos em diversas áreas.

Objetos como armários, cadeiras, máquinas e equipamentos compõem os 92 lotes do leilão. Destes, 49 são de veículos que não são mais utilizados pelo governo, incluindo ônibus e ambulâncias.

Outro destaque do leilão é a grande quantidade de mesas e cadeiras escolares da Secretaria de Educação. O GDF já substituiu estas por novos móveis e, agora, mais de 70 mil cadeiras formam o lote 78, que abre o leilão com lance inicial de R$ 10 mil. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem condições de testes para avaliação.

Monitores de TV, computadores e outros bens de escritório também compõem o leilão | Foto: Secretaria de Economia / Divulgação

“O objetivo desse leilão é dar a destinação correta para bens que não são mais utilizáveis. Em vez de serem descartados, podem voltar em investimentos para a população”, destaca o diretor de Patrimônio Mobiliário da Secretaria de Economia, Lúcio Américo Cordeiro.

Os lances podem ser efetuados pessoalmente, no Pátio de Leilões no Setor de Oficinas Norte (SOFN Quadra 01, Conjunto A, Lote 08), ou por meio do site www.multleiloes.com. Para os lances efetuados on-line é necessário fazer cadastro prévio no site.

No momento em que for arrematado, o comprador deve entregar um cheque no valor do lance ofertado, mais taxa de 5% do leiloeiro e o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a transação. Caso o vencedor tenha feito o lance on-line, o pagamento deve ser realizado em até 24 horas.

Lote 20 oferece diversos tipos de eletrodoméstico | Foto: Secretaria de Economia / Divulgação

O edital do leilão pode ser acessado pelo site do leiloeiro (www.multleiloes.com) ou retirado na Diretoria de Patrimônio Mobiliário (anexo do Palácio do Buriti, sala 1600). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3414-6230.

Confira a lista de endereços onde estarão expostos os bens deste leilão a partir do dia 20:

Lotes nºs 01; 3 a 22: formados por bens móveis inservíveis/ociosos tombados, localizados no SGON Quadra 05 Lote 23 – Asa Norte – Brasília/DF – Diretoria de Gestão da Frota/Seplag. Telefone: (61) 3341-1443. Obs.: “Ponto de referência – em frente à TCB”;

Lotes nºs 23 a 25: formados por bens móveis inservíveis/ociosos tombados, localizados na Ceme – Coordenação de Medicamentos Básicos, SGAS 916, s/n, Asa Sul, em Brasília-DF. Observação: ponto de referência – ao lado do Cemitério Campo da Esperança;

Lote nº 27: formados por bens móveis inservíveis (Caldeira Hospitalar) tombados, localizados no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), Quadra 12, Área Especial, Sobradinho – DF;

Lote nº 28: formados por bens móveis inservíveis (Caldeira Hospitalar) tombados, localizados no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), QNC – Área Especial 24, Taguatinga Norte – Taguatinga – DF;

Lotes n.ºs 29 a 77: formados por veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, localizados no SGON Quadra 05 Lote 23 – Asa Norte – Brasília/DF – Diretoria de Gestão da Frota/Seplag. Telefone: (61) 3341-1443. Observação: ponto de referência – em frente à TCB.

Lotes n.ºs 78 a 80; 82 a 87: formados por bens móveis inservíveis/ociosos tombados, localizados no SIA SAP Área Especial, Lote E, Unidade 3 – Brasília/DF – Depósito de Bens Inservíveis/SEE – Telefone: (61) 3901-6087. Observação: ponto de referência – Rua da CEB;

Lotes n.ºs 88 a 92: formados por bens móveis inservíveis/ociosos tombados, localizados no SIA SGAP, Lote 06, Bloco G – Parque de Apoio da SES. Observação: ponto de referência – Rua da Caesb.

* Com informações da Secretaria de Economia