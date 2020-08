Girlband brasiliense Binarious reflete aflições da quarentena em versão de “Vidaloca”, da banda Tuyo

Girlband brasiliense saúda banda curitibana

Binarious é formada atualmente pela fundadora da banda Andressa Munizo nos vocais e guitarras e pelas multi-instrumentistas Lídia Pessoa (baixo e vocais) e Clara Vidal (bateria). A sua discografia conta com o EP “Um Escape Fácil” com edição, mixagem e masterização do vencedor do Grammy Latino Ricardo Ponte. A versão da música lançada originalmente no disco “Pra Curar” (2018), da Tuyo, abre uma nova fase nessa carreira.

“Por mais que esse seja o momento em que os artistas estão trabalhando pra criar esperanças nas pessoas, e acreditamos que isso seja muito importante, a arte também existe pra questionar e protestar. Esse lançamento representa essa angústia que estamos vivendo na pandemia somada à pior liderança do mundo”, conta Lídia Pessoa.

A produção do novo single e do clipe foi feito inteiramente de modo colaborativo e a distância, cada um criando em sua casa, com integrantes da banda em estados diferentes. “Vidaloca” e “Um Escape Fácil” estão disponíveis em todos os serviços de streaming de música.

Assista ao clipe: https://youtu.be/yAjCwRqSygo

Ouça “Vidaloca”: https://smarturl.it/BinariousVidaloca

Ouça “Um Escape Fácil”: http://smarturl.it/UmEscapeFacilEP

Ficha Técnica:

Música – Tuyo

Interpretação e Arranjos – Binarious

Mixagem e Masterização – Andressa Munizo & André Morale

Direção de Arte – Lídia Pessoa

Edição – Andressa Munizo

Imagens Aéreas – Fábio Raposo

Agradecimento especial aos participantes – Amanda Lourenço, Bruno Setti, Dan Gustavo, Isis Tomaz (Noite Cinza), João Vitor Castro, LG, Natália Horta, Rafael Leão, Thandy Yung, Thiago Chaves (Stella Folks), Victor Birkett (Depois da Tempestade)

Siga Binarious:

Facebook: https://www.facebook.com/binariousband

Instagram: https://www.instagram.com/binariousband/

YouTube: http://hyperurl.co/BinariousYouTube