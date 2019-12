Governo anuncia escolas de gestão compartilhada com o esporte

Após o compartilhamento com a Secretaria de Segurança Pública, é a vez da Secretaria de Esporte e Lazer do DF firmar parceria com a Educação para a formação das escolas de gestão compartilhada com o esporte.

O projeto teve sua portaria conjunta publicada no Diário Oficial do DF nesta sexta-feira (27/12).

Segundo o documento, as pastas terão dez dias para formar o comitê gestor responsável por desenvolver a parceria. Uma das atribuições do grupo, formado por três representantes de cada secretaria, será escolher as unidades que receberão o projeto com base em critérios como estrutura física adequada, proximidade aos centros de treinamento, região de vulnerabilidade social, nota do IDEB e taxa de evasão escolar.

Os estudantes das escolas selecionadas contarão com atividades de educação esportiva no contraturno, utilizando as estruturas da unidade escolar, dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, Centros Integrados de Educação Física e demais espaços geridos pelas pastas.

As demais regras do projeto, como seleção de profissionais, cargas horárias e cronogramas serão definidas pelo comitê gestor. A portaria tem prazo de vigência de cinco anos e não implicará em transferência de recursos financeiros além dos orçamentos já previstos das pastas.

