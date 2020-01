Governo anuncia pacote de obras de R$ 538,5 milhões

Durante evento realizado nesta terça-feira (28) na sede da Novacap, o governador Ibaneis Rocha anunciou o primeiro de três pacotes de obras a serem lançadas nos próximos dias. São 36 obras já licitadas, com custo na ordem de R$ 154, 3 milhões, além de outras 20, que passarão por licitação nos próximos meses. No total, o investimento será de R$ 538,5 milhões.

“São obras que atingem várias frentes”, explicou o governador. “Vão desde poda de árvores e recuperação asfáltica a reforma de hospitais e de escolas. Até o final deste ano, vamos investir mais de R$ 1,5 bilhão por todos os cantos.”

As primeiras inciativas devem começar a sair do papel ainda em fevereiro, caso do contrato de recuperação das calçadas entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Torre de TV, a revitalização de quadras da W3 Sul e a pavimentação de rodovias vicinais.

Geração de empregos

As áreas de desenvolvimento econômico (ADEs) de Ceilândia e do Gama também receberão benefícios. Mais de R$ 7,4 milhões serão empregados na complementação de infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica e na construção de praças. “Precisamos investir para gerar emprego e renda. Só assim conseguiremos atrair empresas com infraestrutura”, avaliou Ibaneis.

Outras prioridades incluem a licitação do viaduto da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epig) com o Parque da Cidade, a revitalização da Avenida Hélio Prates (Taguatinga) e a construção de pelo menos mais cinco unidades do Centro de Ensino da Primeira Infância (Cepi) em Planaltina, Gama, Recanto das Emas, Ceilândia e Vila Telebrasília.

Na área da saúde pública, o primeiro pacote de obras autorizou a licitação para construção dos hospitais Centro Sul (Guará) e o Oncológico, além da reforma e ampliação da Ala de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). “Esse é apenas o primeiro anúncio de uma série que o governador fará; teremos mais novidades nas áreas de saúde e educação”, previu o secretário de Governo, José Humberto Pires.

Além dos tradicionais serviços de tapa-buracos e manutenção da área verde de Brasília, o pacote de obras anunciado também contempla o plantio de 50 mil árvores, a execução e recuperação de calçadas com acessibilidade e a construção de quadras poliesportivas em várias cidades do DF. “Ainda tem muita coisa por vir. Esse é só o começo do que faremos”, disse o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

Segurança

Durante o anúncio do pacote de obras, o governador confirmou que nas próximas semanas serão convocados novos policiais militares para reforçar a segurança nas ruas. “A Secretaria de Segurança está fechando os números para que possamos fazer a convocação”, disse.

Ele estimou que cerca de 700 candidatos aprovados no último concurso sejam convocados nos próximos dias para o curso de formação.

Obras já licitadas

Praças da ADE Setor de Materiais de Construção de Ceilândia e Setor de Indústrias de Ceilândia Complementação da infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica na ADE do Gama Revitalização da Praça do Povo, no Setor Comercial Sul Revitalização da W3 Sul, nas quadras 509 e 510 Construção da bacia de detenção no Km 4 da DF-290 (Santa Maria) Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) do túnel de Taguatinga Execução dos serviços de complementação do cercamento da poligonal do Parque Ecológico Ezechias Heringer (Guará) Recuperação de calçadas entre a Rodoviária e a Torre de TV Execução de calçadas em diversos locais de Águas Claras Plantio de 50 mil árvores Poda de árvores no Plano Piloto, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, SIA, Lago Sul, São Sebastião, Jardim Botânico, Núcleo Bandeirante, Guará/Lucio Costa, Candangolândia, Vicente Pires, Brazlândia e Ceilândia Implantação de via de ligação do Fórum do Itapoã à DF-440 Recapeamento do Trevo de Triagem Sul ao Eixinho Oeste Recapeamento das tesourinhas onde estão sendo feitas as recuperações dos viadutos Terraplenagem da via SCIA/ PQNB e trecho da Epac Execução de forro lateral na Feira Modelo Sobradinho Manutenção de elevadores e escadas da Rodoviária do Plano Piloto Manutenção e reforma do mastro da Bandeira Construção das academias universais, Pontos de Encontro Comunitários (PECs) e parquinhos Construção de quadra poliesportiva – Colégio Dom Pedro II Construção de quadra poliesportiva – Cruzeiro Construção de quadra poliesportiva – QR 122 – Santa Maria Escola Porto Rico Escola Classe Itapoã e Recanto das Emas Construção da UBS Paranoá Parque Construção da UBS Mangueiral Construção da UBS Ceilândia Construção da UBS Vale do Amanhecer Construção da UBS Buritizinho Construção de ciclovia na DF-459 (ligação Ceilândia/Samambaia) Construção de ponte e canal em concreto na DF-079 – EPVL (Park Way) Construção de novas faixas de rolamento, ciclofaixas, sinalização vertical e horizontal na DF-047 – Epar (Trecho DF-051-DF-025) Construção de ponte e via marginal na DF-095 – Estrutural (Córrego Vicente Pires) Implantação de pavimento na Rua São Bartolomeu, em São Sebastião Pavimentação da rodovia vicinal VC-441, entroncamento com a DF-285 e a Colônia Agrícola Lamarão Pavimentação da rodovia VC-461 (Núcleo Rural Jardim II)

Licitações autorizadas

Requalificação do Setor de Rádio e Televisão Sul Complementação do Sistema Viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) Viaduto da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epig) com o Parque da Cidade Revitalização da W3 Sul nas quadras 513 e 514 Supervisão da obra do viaduto da Epig com o Parque da Cidade Supervisão da obra do túnel de Taguatinga Revitalização do Trecho III da Avenida Hélio Prates Revitalização e urbanização do Setor de Oficinas Sul Projeto do Drenar Plano Piloto, Faixa 01/02 Norte Plantio de grama – projeto básico concluído no Noroeste Manutenção de vias (tapa-buraco) Manutenção, execução e recuperação de calçadas com acessibilidade em todo o Distrito Federal Realização de sondagens e ensaios técnicos Reforma e ampliação da Ala de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) Revitalização da Fonte do Buriti Centros de Primeira Infância (Cepis): Vila Telebrasilia, Planaltina, Gama, Recanto das Emas, Ceilândia Projeto Hospital do Centro-Sul Construção do Hospital Oncológico Construção da Procuradoria Geral do Distrito Federal Reforma da Ponte Costa e Silva

*Com informações da Agência Brasília