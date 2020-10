Governo desiste de construir cemitério na ADE de Ceilândia

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) havia iniciado os trâmites para a construção do cemitério em Ceilândia

O GDF voltou atrás e não vai mais construir um cemitério na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) Descoberto, em Ceilândia. Após mobilização de moradores, ficou acordado que a área será destinada à construção de casas; a nova QNR 06.

A decisão foi articulada em uma reunião entre lideranças locais, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, CODHAB e Terracap. A Companhia Imobiliária de Brasília já havia iniciado os trâmites para a construção do cemitério.

Imagens cedidas ao DC.

No Diário Oficial do Distrito Federaldo dia 25 de setembro, a companhia fez um requerimento de licença prévia ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram) para parcelamento do solo na ADE.

O objetivo do órgão era dividir o terreno em quatro lotes, sendo um deles para a implantação do cemitério.

*Douglas Protázio é estudante de jornalismo e criador do Diário de Ceilândia.