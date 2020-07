Governo interdita nove estabelecimentos comerciais em Ceilândia e Sol Nascente

Nove estabelecimentos foram interditados em ação que abrangeu Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol

Mais de duzentas abordagens pessoais e cem veiculares foram realizadas neste final de semana por meio da Operação Vita Salutem. A operação integrada reuniu representantes das forças de segurança – polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Corpo de Bombeiros (CBMDF) e Detran (Detran-DF) –, do DF Legal e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF). A ação abrangeu Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e Recanto das Emas.

Nove estabelecimentos foram interditados. Outros 18 foram vistoriados e, nestes, a equipe do DF Legal não detectaram problema. O trabalho é feito todos os dias em Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, e aos finais de semana fica por contra da operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF).

“As equipes do DF Legal estão diariamente em Ceilândia e no Sol Nascente, de forma incansável. Já são mais de 150 estabelecimentos interditados, já multamos por ausência de máscara. Lá o nível de contágio é muito alto. A ideia é também distribuir folders e continuar a fiscalizar com rigor”, explicou o secretário do DF Legal, Cristiano Mangueira.

O CBMDF acompanhou todo o trabalho fazendo orientações à população. Uma pistola foi apreendida pela PMDF durante as 275 abordagens pessoais realizadas. Seis termos circunstanciados foram assinados por uso e porte de drogas.

192 pessoas foram autuadas por uso de celular ao volante | Foto: Secretaria de Segurança Pública

A operação é contínua e realizada com base em dados produzidos pelo setor de estatísticas da pasta – a Subsecretaria de Gestão da Informação – que subsidia as ações da Subsecretaria de Operações Integradas. “As ações são desencadeadas semanalmente. Esta já é a décima segunda semana que a operação é realizada. A participação de todas as instituições, agências e órgãos nos eixos da segurança, mobilidade, fiscalização e prestação de serviços públicos é primordial para a continuidade da ação”, destacou o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres.

Ações no trânsito

Além da atuação junto à Vita Salutem, entre sexta-feira (17) e domingo (19) a PMDF apreendeu, por meio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), três armas de fogo e autuou 192 pessoas por uso de celular ao volante. Três autuações por transporte irregular foram lavradas, dois veículos foram recuperados e quatro pessoas foram presas por dirigir embriagadas.

O comandante do CPTran, coronel Edvã, chamou a atenção para os cuidados ao volante, na esteira da reabertura de bares e restaurantes. “Realizamos várias fiscalizações, principalmente para a preservação da vida. Temos nos deparado com muitas pessoas usando celular ao volante e isso tira a atenção do condutor, colocando a vida de outras pessoas em risco. Outra grande preocupação é com aqueles que insistem em dirigir sob efeito do álcool”, lamentou o militar.

* Com informações da Secretaria de Segurança Pública