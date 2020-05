Grade de programação das teleaulas terá alteração

Em breve, a grade de programação das teleaulas da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) será alterada. A partir de 25 de maio, o conteúdo que vai ao ar ao vivo, e que é voltado aos estudantes do Ensino Médio que estão em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa de Avaliação Seriada (PAS), será veiculado às segundas e quartas-feiras. Com isso, as aulas que abrangem as demais etapas de ensino irão ao ar nas terças, quintas e sextas.

Haverá ainda outra mudança na programação. A TV Justiça, que habitualmente leva ao público o conteúdo no período matutino, não irá mais veicular as teleaulas nas terças-feiras. A alteração será feita para adequação à grade do canal, que irá transmitir sessões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao vivo, nas manhãs do dia em questão. Nas demais emissoras que transmitem o material – TVs Gênesis e União -, a veiculação não será alterada (veja mais ao fim da matéria).

“Isso vai acontecer porque a partir de 26 de maio, a TV Justiça terá que transmitir as sessões do TSE de 15 em 15 dias. Então, para evitar o choque com as aulas ao vivo, passamos para segundas e quartas”, explicou o assessor especial da Secretaria de Educação, David Nogueira. “No dia em que houver sessão, as aulas gravadas serão exibidas pela TV Gênesis, pela manhã, e pela TV União, a tarde”, continuou.

Apesar da mudança, David ressaltou que a dinâmica de transmissões ao vivo, já conhecida e aprovada por estudantes, professores e demais integrantes da comunidade escolar seguirá a mesma. “Em todas as segundas-feiras, teremos aulas de Ciências Humanas, Códigos e Linguagens. Já nas quartas-feiras, iremos levar ao ar os conteúdos de Ciências da Natureza e Matemática”, detalhou.

Na última quarta-feira (6/5), as teleaulas completaram 30 dias no ar na TV Justiça. Até aqui, foram 60 horas de conteúdos, produzidos por um corpo permanente de 70 profissionais com o apoio de mais de 300 professores. Os materiais também são veiculados nas TVs Gênesis e União. Esta foi a primeira ação do programa Escola em Casa DF, que depois lançou o Google Sala de Aula.

Nova programação das teleaulas

Às segundas e quartas-feiras: as transmissões serão ao vivo na TV Justiça, das 9h às 12h, com aulões voltados para o Ensino Médio. À tarde, das 13h às 16h, a TV União reprisa o material.

Às terças, quintas e sextas-feiras: serão transmitidas aulas gravadas para todas as modalidades e etapas, indo da Educação Infantil até o conteúdo voltado aos professores. Pela manhã, das 9h às 12h, a veiculação será feita pela TV Justiça (exceto às terças) e TV Gênesis. A tarde, das 13h às 16h, o material irá ao ar na TV União.

Como assistir