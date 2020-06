Guia ensina professores a gravarem videoaulas

Para dar aulas durante o isolamento social, muitos professores têm passado por desafios para preparar o material para ministrarem aulas a distância. Para ajudar esses docentes, um guia divulgado pelo Canal Futura ensina técnicas para que os mestres tirem melhor proveito das ferramentas digitais nesse processo de Educação A Distância (EAD).

O tutorial contém vários vídeos para ensinar professores a gravarem aulas através de explicações rápidas sobre produção, roteiro, direção, edição, distribuição, e de como se inspirar para ter boas ideias.

Com base no tutorial, separamos algumas dicas para quem precisar gravar aulas para EAD. Confira!

Dicas para gravar videoaulas

Planejamento das aulas: todo professor já está familiarizado com o planejamento de aulas, porém, nesse caso, o planejamento deve ser pensado para vídeo. A preocupação aqui deve ser em gravar as aulas em uma ordem cronológica. Se um conteúdo depende do outro para ser compreendido, isso deve ser levado em consideração na gravação das aulas. Assim, deve-se evitar mencionar em uma aula muitos assuntos que ainda não foram vistos.

Segmentação do conteúdo: o professor deve optar por gravar um vídeo para um assunto, se não for muito grande. Como base, é importante pensar em como seria nas aulas presenciais e tentar separar as videoaulas por assuntos menores. Assim, ficará mais fácil do aluno compreender e ele saberá exatamente qual vídeo procurar quando quiser assistir a um assunto específico.

Velocidade da fala: dar aula pela internet é diferente de uma aula presencial e, para isso, é importante que o docente fale de forma clara e sem pressa. Para isso, é necessário fazer um esforço para falar um pouco mais pausadamente que o normal.

Concisão: para a modalidade EAD, deve-se evitar perder tempo contando casos ou fazendo piadas que não se relacionam ao assunto. Para as aulas a distância, a necessidade é de apresentar um conteúdo breve mantendo o foco no assunto.

Equipamentos

Com o planejamento de aulas em mãos, chegou a hora de começar a filmar a aula. Para isso, o professor pode gravar com auxílio da própria câmera do celular, no modo horizontal. Também deve dar atenção ao áudio, usando, se possível, um microfone para afastar ruídos indesejados. A iluminação e o cenário são outros pontos importantes que merecem atenção. Deve-se gravar em ambientes com boa luz e cuidar para itens indesejados não aparecerem no vídeo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil