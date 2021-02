Homem é preso por homicídio praticado em 2017, em Ceilândia

De acordo com a denúncia do MPDFT, o crime foi motivado após um desentendimento entre Edimilson, Wallace e a vítima durante um show realizado dias antes do assassinato

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) obteve a condenação dos três homens acusados pelo homicídio de Wendel Dôglas de Melo Franco. Rafael Antônio Ferraz Ferreira foi condenado a 16 anos e 7 meses de reclusão. As penas para Edmilson Henrique Santana e Wallace Rodrigo Carneiro foram fixadas em 12 anos de reclusão.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia do MPDFT, o crime foi motivado após um desentendimento entre Edimilson, Wallace e a vítima durante um show realizado dias antes do assassinato. Em 20 de novembro de 2017, ao tomarem conhecimento de que Wendel estava em uma distribuidora de bebidas em Ceilândia, os condenados foram ao local e sentaram-se próximo à mesa da vítima. Após gestos ameaçadores, provocações e intimidações, ele saiu da distribuidora e ficou ao lado de uma árvore na companhia de três amigos.

Nesse momento, Edimilson entregou as chaves do carro para Wallace, que buscou a arma de fogo e repassou para Rafael, que, ao se aproximar da vítima, desferiu 16 disparos, sendo que 8 atingiram Wendel pelas costas. Após o crime, os criminosos fugiram.

*Fonte: MPDFT