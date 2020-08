Horta comunitária do JK Shopping distribui hortaliças no mês de agosto

Clientes que estiverem de carro poderão retirar o kit na modalidade drive- thru

O projeto Nossa Horta, do JK Shopping vai realizar mais uma colheita no mês de agosto. A distribuição acontecerá no dia 20 (quinta-feira). Ao sair do Centro Comercial, os clientes terão a oportunidade de levar para casa, com toda segurança e conforto, os produtos fresquinhos da horta comunitária.

Para retirar o Kit não será mais necessário cadastro, a retirada gratuita será feita nas cancelas de saída do estacionamento L1 para veículos e no balcão de informações do piso L1, a partir das 15h.

A horta é composta por hortaliças e ervas medicinais. Os funcionários do shopping, responsáveis pela entrega, estarão vestidos com aventais, além de utilizarem máscaras e luvas.

Para o superintendente do JK Shopping, Marcos Atayde, a distribuição será um momento para inspirar solidariedade, em tempos de pandemia. “Nossa Horta foi idealizada e pensada para atender à população. Com a modalidade drive-thru conseguimos continuar a oferecer produtos de qualidade, gratuitos e fresquinhos diretamente à mesa de nossos clientes”, ressalta.

Sobre a Nossa Horta

A iniciativa Nossa Horta foi inaugurada em setembro de 2018 e promove o plantio de hortaliças e a educação alimentar saudável, além de cultivar laços de solidariedade entre a comunidade local. Localizada na lateral da entrada do estacionamento, a horta é composta por hortaliças e ervas medicinais e ocupa uma extensão de, aproximadamente, de 200m².