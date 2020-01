Ibaneis anuncia nova licitação para o transporte público de Brasília

O governo do Distrito Federal (GDF) lançará nova licitação para o serviço de transporte público até o fim de 2020. A palavra é do governador Ibaneis Rocha (MDB). O emedebista assumiu o compromisso na manhã desta quarta-feira (22/01/2020), após o lançamento do programa de microcrédito do Banco Regional de Brasília (BRB), na Asa Sul. As informações são do site Metrópoles.

“Nós estamos preparando a licitação para ser lançada até o fim do ano. Para que a gente tenha até que se finde o contrato todas as discussões, as audiências públicas”, disse. O GDF recebeu críticas por causa do reajuste nas tarifas, no início deste ano.

O chefe do Executivo local reclamou do atual sistema. “É fácil criticar o transporte público dessa cidade, porque realmente não presta”. Ele ainda afirmou que a realidade do Distrito Federal é diferente da encontrada em outras capitais do país. Matéria completa do Metrópoles aqui.