Idosos devem apresentar apenas documento com foto para embarcar

Os usuários do transporte público coletivo com mais de 65 anos devem apresentar apenas um documento com foto para embarcar nos ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Os cartões Sênior, mais conhecido como cartão do idoso, não terão mais validade a partir desta segunda-feira (16).

O documento, cujo porte já não era obrigatório, tornou-se dispensável após acordo realizado no fim do ano passado entre a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o Ministério Público do Distrito Federal e as concessionárias que operam no STPC-DF. Os cartões serão cancelados pelo Banco de Brasília (BRB), órgão responsável pelo sistema de bilhetagem desde novembro de 2019.

Os idosos já possuem o direito de acessar os ônibus por qualquer uma das portas sem precisar passar na catraca. Além disso, todos os assentos de transportes públicos coletivos são prioritários para idosos (a partir de 60 anos), gestantes e passageiros com criança de colo, com deficiência ou com mobilidade reduzida.

* Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade