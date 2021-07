IESB assina convênio com o Programa DF Superior

Acordo concede descontos de até 59% nas mensalidades de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu para servidores do GDF e da CLDF

O Centro Universitário IESB acaba de aderir ao programa DF Superior, projeto do Governo do Distrito Federal (GDF) que oferece descontos em matrículas e mensalidades para os servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do DF e da Câmara Legislativa, além de dependentes de até 3º grau. O convênio foi assinado na última segunda-feira (28/6), durante reunião entre o secretário de Economia, André Clemente; e a secretária-executiva da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, Adriana Faria.

Com a parceria, no IESB, os servidores passam a contar com descontos que vão de 15% até 59% em mais de 90 cursos de graduação, entre presencial, híbrido e ensino a distância (EAD), como Administração, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Odontologia, Arquitetura e Psicologia; cerca de 100 cursos de pós-graduação; além de dois cursos de mestrado. Ou seja, o IESB oportunizará formação e/ou especialização acadêmica de qualidade, desde aprendiz até um diretor, com preços acessíveis.

“Com este termo de compromisso, os funcionários do DF poderão investir na sua capacitação, aperfeiçoando seu desempenho no trabalho, bem como atuando como agentes de mudanças no Governo do DF. Fiquei muito feliz com a possibilidade do Centro Universitário IESB colaborar com um Programa tão importante em prol da nossa educação”, afirmou a professora Eda Machado, fundadora e mantenedora do IESB.

Na instituição, a parceria com o GDF oferece ainda aos alunos a oportunidade de estágio supervisionado curricular; participação em projetos de inovação, focando temas de interesse de órgãos e entidades da administração pública do DF; bem como a participação acadêmica de docentes, pesquisadores e discentes na consecução de projetos de desenvolvimento para a região.

O secretário de Economia, André Clemente, comemorou a parceria, que integra um conjunto de ações da pasta com o propósito de oferecer mais qualidade de vida ao funcionalismo. “O Estado e as instituições de ensino privadas têm muito a contribuir. Vamos facilitar e incentivar a capacitação dos servidores. Este é um legado que queremos deixar”, afirmou o secretário durante a assinatura dos convênios.

Regras do programa

No DF Superior, os servidores têm como opções de pagamento das mensalidades o boleto bancário e, também, o desconto em folha de pagamento. Mais informações podem ser acessadas no site da Secretaria de Economia.

O programa foi instituído pelo Decreto nº 41.451/2020 e regulamentado pela Portaria nº 08, de 13/01/2021. Os descontos são concedidos para cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu, stricto sensu e cursos tecnológicos.

Podem aderir ao programa os servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal (ativos ou inativos), bem como seus dependentes. São considerados dependentes cônjuge, companheiro ou companheira que comprove união estável ou homoafetiva, independentemente de dependência econômica; cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente; filho menor que 24 anos, ou equiparado, de qualquer condição; pessoa da qual o servidor detenha a guarda, seja tutor ou curador, e irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e seja menor que 24 anos.

Matrículas abertas

O Centro Universitário IESB está com matrículas abertas. Para mais informações e lista dos cursos e descontos acesse o site www.iesb.br ou telefone (61) 3340-3747.