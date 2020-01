Inscrições para Educador Social Voluntário iniciam dia 28

A Secretaria de Educação do Distrito Federal abriu 4.542 vagas para educador social voluntário. Nesta sexta-feira (24), foi divulgada, em edição extra do Diário Oficial do DF, a portaria que institui o Programa Educador Social Voluntário (ESV) para o ano de 2020.

Neste ano, as inscrições dos interessados devem ser feitas on-line, nos dias 28 e 29 de janeiro, que estará disponível apenas no prazo. Os inscritos devem enviar documentos digitalizados e selecionar a regional de ensino na qual pretendem atuar, indicando as escolas de preferência.

Uma vez inscritos, os voluntários passarão por análise de currículo e entrevistas. Cada unidade escolar que aderiu ao programa formará uma Comissão Avaliadora, composta por três membros, responsáveis pela seleção dos educadores.

Os ESV auxiliam nas atividades do dia a dia das escolas, tais como: formação, socialização de experiências, participação em atividades de apoio ao trabalho pedagógico e colônia de férias, com foco em escolas que oferecem serviços diferenciados, tais como unidades de educação infantil, educação especial, ensino em tempo integral, correção de fluxo, entre outros.

No total, serão selecionados 4.542 educadores sociais voluntários para atuar nas 14 regionais de ensino, além de um cadastro reserva. Eles receberão R$ 30 diários para cobrir despesas com alimentação e transporte. As atividades ficarão sob orientação e supervisão da equipe gestora.

A capacitação dos educadores é feita na própria escola pela equipe gestora da unidade com base em orientações passadas pelas unidades de educação básica das regionais de ensino.

Cronograma completo do programa

28 e 29/1: Inscrições on-line pelo site

30 e 31/1: Análises curriculares e entrevistas

6/2: Resultado parcial do processo seletivo

10/2: Apresentação de recursos na regional de ensino

11 e 12/2: Análises de recursos

13/2: Resultado final da seleção

14/2: Assinatura do termo de adesão na regional de ensino

17/2: Apresentação e início das atividades

Os detalhes podem ser vistos na portaria abaixo, assim como os anexos do documento:

• Portaria

• Anexos