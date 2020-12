Inscrições para EJA começam nesta terça-feira (15)

Interessados têm até 31/12 para se inscrever pelo site da Secretaria de Educação ou pela Central 156

Jovens e adultos interessados em retomar os estudos podem se inscrever, a partir desta terça-feira, 15/12, para as novas matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O prazo vai até 31 de dezembro. As inscrições poderão ser feitas no site da Secretaria de Educação, no link abaixo, durante as 24 horas do dia, ou via Central 156, opção 2. de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h.

Inscrições EJA

A EJA é destinada a maiores de 15 anos que deixaram de concluir o ensino fundamental e a maiores de 18 que não finalizaram o ensino médio. As inscrições podem ser feitas para o 1º e 2º segmentos, que correspondem aos anos iniciais e finais do ensino fundamental, e para o 3º segmento, equivalente ao ensino médio. As 14 regionais de ensino da rede pública do DF oferecem todos os segmentos.

Os interessados também podem optar por realizar a EJA a Distância, no Cejaep EaD de Brasília.

A divulgação do resultado das inscrições está prevista para 21 de janeiro de 2021, a partir das 18h pelo site da SEEDF.

*Informações Ascom/SEEDF