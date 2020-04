Instituição de caridade em Ceilândia recebe donativos de agentes do DER

Agentes de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) entregaram nesta segunda-feira (27) 306kg de alimentos não perecíveis e itens de limpeza e higiene ao Instituto do Carinho, que cuida de crianças em Ceilândia. Os produtos foram deixados no lugar atendendo às orientações de saúde, com os voluntários utilizando máscaras, luvas e álcool em gel.

As doações de servidores, colaboradores e de terceiros vão ajudar nos cuidados das 32 crianças com idades de 0 a 10 anos que foram encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude (VIJ) que aguardam por adoção. A instituição também acolhe crianças com doenças raras e que suas famílias não têm condições de arcar com o tratamento em casa.

A organizadora da campanha, a diretora de educação do DER-DF, Jucianne Nogueira, declarou a importância das doações inclusive de materiais que irão ajudar na prevenção da Covid-19. “Nós estamos satisfeitos por trazer para as crianças que moram no instituto a garantia de alimentação e outros cuidados básicos, principalmente em relação à higiene, por conta do Coronavírus”.

Para a diretora do Núcleo de Trabalho Voluntário do Instituto do Carinho, Laura Carneiro, de 50 anos, as doações vão ajudar a manter os projetos e qualidade de vida das crianças. “As doações que vocês arrecadaram é de importância extrema, porque a gente vive de doações, tanto material quanto financeira, então tudo que é doado é bem-vindo e bem utilizado”, agradeceu.

InstitutoCriado inicialmente com o nome de Lar Bezerra de Menezes em 2011, e com o objetivo de acolher crianças de 0 a 10 anos encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal e que esperam por uma família, a instituição expandiu seus atendimentos e em 2017 criou o Projeto Casa do Carinho, para atender crianças que precisam de tratamento em casa (home care).

Com cuidados diários, interação com outras crianças e visitas de voluntários que se apaixonaram pelo Projeto, a casa tem capacidade para receber 17 meninos. Atualmente, 10 crianças recebem os cuidados profissionais 24 horas por dias. Para este trabalho o abrigo conta com uma equipe técnica de 38 profissionais que cuidam da área de home care.

Como ajudar

Para quem puder ajudar financeiramente, o IC possui as seguintes contas bancárias:

Banco do Brasil, agência 3598-0, conta poupança 38867-0, variação 51; CNPJ- 13.898.819/0001-60

Bancoob: Agência 001, conta:80.000220-2

BRB: Agência 164, conta 004.343-5

Quem quiser contatar o IC para ajudar de qualquer forma, seja com doações ou com trabalho voluntário, pode ligar para o

telefone 9 9963 5592 e falar com Ana Beatriz Rocha.

Para mais informações sobre o Instituto do Carinho acesse o site.

* Com informações do DER-DF