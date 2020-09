Internet gratuita para estudantes e professores começa a ser liberada

Outra novidade é que o material impresso será entregue nas casas dos estudantes que não tiverem acesso à internet

A internet gratuita para acesso à plataforma Google Sala de Aula será liberada a partir desta quarta-feira, 16/9. No primeiro momento, poderão utilizar o serviço aqueles que possuem chip ativo das operadoras Tim e Claro. Ambas já se credenciaram por meio de chamamento público.

A cobrança do serviço será reversa, ou seja, os usuários irão navegar por meio do aplicativo Escola em Casa DF e a Secretaria de Educação pagará a conta. A expectativa é que as demais operadoras façam o credenciamento nos próximos dias.

Aplicativo

Os pacotes de dados são exclusivamente para acesso à plataforma. Para isto, além de ter um dispositivo com chip ativo, basta baixar o aplicativo Escola em Casa DF, disponível para aparelhos Android e iOS.

No caso da Educação Infantil e dos anos iniciais, são os responsáveis por cada criança que poderão acessar a plataforma e baixar os materiais das aulas preparadas para os filhos ou estudantes pelos quais são responsáveis.

Mais de 470 mil estudantes e 72 mil profissionais da educação estão cadastrados na plataforma. Desde o primeiro dia do retorno do ano letivo, valendo frequência, de 13 de julho até o dia 14 de setembro, a plataforma teve 7,2 milhões de acessos de estudantes e 1,3 milhão de professores.

Material impresso

Outra importante iniciativa foi anunciada para assegurar educação gratuita e de qualidade para todos. Os estudantes que ainda não têm acesso contarão com um serviço de entrega e recolhimento de materiais impressos. Até então, as famílias estavam indo às escolas para buscar os materiais e também para entregar as atividades realizadas.

As coordenações regionais de ensino foram autorizadas a utilizar recursos do Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária (PDAF) para contratar empresas especializadas na prestação deste serviço.

Caberá às regionais de ensino organizarem a logística junto às escolas, que são as responsáveis pelo contato com as famílias.

*Com informações da Secretaria de Educação do DF