Licitação para a reforma do CEM 10 de Ceilândia é concluída e obra será iniciada

A reforma do Centro de Ensino Médio 10, do P Sul, em Ceilândia, está se tornando realidade. No dia 5 de janeiro, o Diário Oficial do DF publicou o resultado da licitação para a obra. Sagrou-se vencedora a empresa Contarpp Engenharia pelo valor atualizado de R$ 5.078.233,60. Agora, a empresa tem cinco dias para instalar o canteiro de obras.

Será uma nova realidade para a comunidade que aguarda com ansiedade o retorno às aulas na escola, fechada desde 2014 por apresentar riscos estruturais. Serão 16 salas de aula, auditório, sala de leitura, salas administrativas, laboratórios, bicicletário, quadra de esporte coberta, área verde e praça.

Tudo isso só está sendo possível a partir de uma luta intensa levada adiante pelo deputado Chico Vigilante, pela diretora da escola, Helen Matsunaga, e pela comunidade escolar.

Em 2019, o deputado Chico Vigilante realizou uma audiência pública na Câmara Legislativa com a presença dos secretários de Educação Rafael Parente e de Fazenda André Clemente, em que foi firmado o compromisso com o governo de reconstrução da escola. Esse foi o grande marco da retomada da luta pela reforma do CEM 10 que, agora, está se concretizando.

*Texto e imagem ASCOM Deputado Chico Vigilante