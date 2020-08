Mackenzie oferece 14 cursos EAD gratuitos

Com duração entre 4 e 8 horas, os cursos oferecem certificado de conclusão

São oferecidos 14 cursos gratuitos de capacitação na modalidade de ensino a distância (EAD) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Para se inscrever, basta acessar o site: www.eadcursoslivres.mackenzie.br, realizar um breve cadastro e escolher qual curso deseja iniciar.

As formações, com carga horária de 4 e 8 horas e certificado de conclusão, são ofertadas em diversas áreas do conhecimento, para os mais variados perfis de estudantes. Não há limite para a escolha, por isso, caso exista interesse, é possível concluir todos eles.

No final de cada conteúdo, os estudantes são submetidos a uma avaliação do aprendizado. Para concluir é preciso alcançar a nota 6. Caso não obtenha a pontuação, a prova pode ser refeita.

Confira, abaixo, os cursos on-line e gratuitos disponíveis na plataforma EAD da Mackenzie:

• Inovação na Era Digital

• Inteligência Artificial e ferramentas avançadas de Ciência de Dados

• Tomada de decisões guiadas por dados

• Agile Project Management: um novo modelo de gestão nas organizações

• Contrato de confidencialidade

• Como fazer a análise para a compra de um imóvel

• Gestão de equipes remotas

• Estratégia corporativa e gestão de projetos

• Cultura digital na educação

• Metodologias ativas e Educação Híbrida

• BuildingDevops Pipeline – Beginners

• Gestão de tesouraria e uso de derivativos: mercado a termo de dólar

• Estratégia empresarial

• Jornada do candidato

Fonte: Agência Educa Mais Brasil