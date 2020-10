Maior rede de educação básica do Brasil chega a Ceilândia

Elite Ceilândia é a nova unidade da Rede

O Elite Rede de Ensino – a maior rede de educação básica do Brasil – inaugura mais uma unidade no DF: o Elite Ceilândia, localizado naQNN 29, Área Especial A, em Ceilândia, o colégio oferecerá turmas do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio, a partir de 2021. Agora, o Distrito Federal passa a contar com três escolas da rede, Elite Gama, Elite Guará e o Elite Ceilândia.

A Rede Elite de Ensino terá mais de 30 mil alunos e contará com 40 escolas Brasil afora ano que vem: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

Excelência acadêmica, cultura de estudo e sonho grande

O Elite tem como pilares pedagógicos a excelência acadêmica, a cultura de estudo e o sonho grande. Com mais de 20 anos de história, a rede é sinônimo de excelência acadêmica e resultados de ponta.

“A chegada a Ceilândia dá continuidade ao processo de expansão da Rede Elite pelo território nacional. A missão que norteia a instituição é transformar vidas por meio da educação. O Elite foca nos alunos e traz as práticas mais modernas em educação como: material didático contextualizado, plataforma tecnológica que se adapta às dificuldades individuais de cada aluno para auxiliá-los no processo de estudo e programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, indispensáveis para a formação de cidadãos completos e capazes de obter o sucesso na vida. Somos uma escola exigente, de ensino forte, com foco e disciplina. Buscamos os melhores recursos, humanos e pedagógicos, visando oferecer excelência no processo de ensino e aprendizagem”, afirma Jackson Miguel, diretor geral da rede de ensino.

A rede trabalha a curiosidade e o gosto pelo estudo desde as séries iniciais e, nas séries finais, acredita que estudar já é um hábito do aluno e está inserido em sua cultura. A preocupação com a formação integral do aluno e sua visão ampla sobre o mundo são questões importantes para o Elite.

Diferenciais

Os projetos pedagógicos e as aulas diferenciadas valem destaque. O Palco Elite consiste em um Festival de Teatro onde são trabalhadas múltiplas habilidades dos alunos na concepção de um espetáculo. Eles montam a peça em sua integralidade. No Palco, os estudantes são divididos em grupos. Dentro de cada um deles há departamentos e cada setor tem suas determinadas funções (cenário, figurino, elenco, sonoplastia, making off, roteiro, financeiro e marketing).

As aulas de Inglês, música, psicomotricidade para a Educação Infantil, habilidades socioemocionais da Educação Infantil ao oitavo ano, teatro para o Fundamental I, monitorias e simulados Modelo PAS e Enem são alguns dos destaques da Rede.

O projeto Mundo Elite também é relevante nessa engrenagem. Ele proporciona uma visão crítica acerca das temáticas em pauta na agenda internacional por meio de simulações, negociações, processos decisórios e fóruns diplomáticos multilaterais, tais como a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. As simulações contribuem para a complementação do processo de desenvolvimento emocional e intelectual do estudante.

Resultados expressivos

O Elite conta commais de 1000 aprovações nos vestibulares mais concorridos do Brasil. Obteve o 3º lugar geral na USP, aprovações na UNB. Além de aprovações em Medicina em diversas universidades públicas (UNICAMP, UFF, UFRJ, UNIRIO e UFMG).

Elite Ceilândia

Endereço: QNN 29, Área Especial A, Ceilândia-DF.

Telefone de contato: (61) 3585-3652/ (61) 3375-3989/ (61) 3375-4853

Segmentos atendidos: Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio