Mais de 20 toneladas de massa asfáltica foram usadas na manutenção de ruas e avenidas de Ceilândia

Desde segunda-feira (15), a operação Buraco-Zero contemplou quadras do P Sul, Ceilândia Sul e Setor O

A comunidade de Ceilândia desde janeiro recebe a Operação Buraco-Zero realizada pela Administração de Ceilândia, em parceria com a Novacap e o GDF Presente. As benfeitorias atendem às novas medidas adotadas pela R.A para melhorar a infraestrutura da cidade, com a poda de árvores, o desentupimento de bocas de lobo e a limpeza de áreas públicas.

Desde segunda-feira (15), várias vias e ruas da região já receberam os reparos, como QNP 20 e 32, no P Sul, QNM 19, em Ceilândia Norte, e na QNO 05, do Setor O. A ação na cidade conta com uma equipe da Administração para fazer os trabalhos e tem o apoio da Novacap que cede a massa asfáltica. A previsão é que as atividades sejam permanentes e contemplem outras áreas de acordo com o cronograma e demandas emergenciais.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo ´Piauí, explica que a meta é trabalhar com equipes em toda a cidade para monitorar quais locais precisam de mais atenção, além de atender as demandas emergenciais. “Estamos com maquinário e equipes nas ruas fazendo serviços de reparos como o tapamento de buracos. Devido às constantes chuvas as demandas têm aumentado, mas estamos diariamente executando a operação Buraco Zero na cidade”, ressalta o administrador.

Monitoramento – Além da Operação Buraco-Zero, a Administração de Ceilândia está seguindo um cronograma de benfeitorias na cidade. Para isso, faz um levantamento constante em toda a região. Os serviços estão sendo executados, dando prioridade às principais ruas e avenidas da maior cidade do Distrito Federal, além de contemplar áreas críticas da região administrativa.