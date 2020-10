Mais de 3 mil brinquedos foram entregues em Ceilândia

A ação no Dia das Crianças contemplou abrigos, creches, orfanatos e associações que atendem crianças na região

No Dia das Crianças (12), instituições de Ceilândia foram contempladas com mais de 3 mil brinquedos arrecadados por meio da Campanha “Vem brincar comigo” em parceria com a Administração Regional, que foram distribuídos para escolas rurais, orfanato e associações que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social na região.

A campanha deste ano foi coordenada pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância, vinculada à Chefia de Gabinete do Governador e responsável pelo planejamento, promoção e execução das políticas públicas sociais em parceria com as secretarias e administrações regionais do GDF.

Para a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Rocha, o ato de brincar é essencial na vida de uma criança, pois ajuda no desenvolvimento da criatividade e instiga a concentração e a memória. “As brincadeiras estimulam as crianças no autoconhecimento e atuam na formação da personalidade”. Dessa forma, além do gesto de solidariedade com milhares de crianças em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal, a ação visa proporcionar momentos marcantes para todas as beneficiadas.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que a iniciativa proporcionou a centenas de crianças um dia especial. “ Sabemos que muitas famílias estão em uma situação difícil devido à pandemia. Nossa intenção era ajudar a todos, mas conseguimos atender as instituições que já realizam um trabalho sério na cidade. Outras ações como esta virão e vamos beneficiar outras entidades”, diz Marcelo Piauí.

Todo o material coletado foi higienizado e devidamente armazenado por mais de 3 dias para permitir maior segurança em relação a transmissão da COVID-19.

Confira as entidades atendidas: Lar São José, QNN 32 Ceilândia Norte; ACAC, QNN 17, Ceilândia Norte; Instituto do Carinho, QNN 05, Ceilândia Norte; Instituto Aidê Araújo, Ceilândia Norte; APAED de Ceilândia, QNM 29, Ceilândia Sul; Associação Judô Galdino – P SUL e QNR; Projeto social Igreja Batista Missões e Fé, QNR 01; Pastoral da Criança, Condomínio Privê.

*Fonte: Ascom Adm. Ceilândia